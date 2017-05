Tulln kam zum Abschluss arg unter die Räder, schlitterte in die höchste Saisonniederlage.

Tulln lag im ganzen Spiel nur ein Mal vorne (1:0). Es folgten sechs (!) und am Ende der ersten Halbzeit sogar zwölf (!) torlose Minuten. Torlos blieben freilich nur die Gäste, Korneuburg riss mit einem 4:0-Run das Ruder herum, um später mit sieben (!) Toren in Folge die endgültige Entscheidung herbei zu führen (17:9). Als Lukas Holzer acht Minuten vor Schluss auf 29:17 stellte, hatte sich auch der zwölfte und letzte Korneuburger Feldspieler in die Schützenliste eingetragen.

„Wir hatten zwei Löcher im Spiel, aber abgesehen davon war es gar nicht so schlecht“, sah Trainer Jörg Sibral durchaus auch Positives. Denn: „Wir hatten fast schon keine Leute mehr.“ Andras Bozso wird Vater, Kristof Vizvary muss sich einer Meniskus-OP unterziehen, Ralf Schneider war beruflich verhindert.

Jetzt drückt Tulln Korneuburg die Daumen. Im Finale der Regionalliga kämpfen Korneuburg und Atzgersdorf in Hin- und Rückspiel um den Aufstieg in die Bundesliga (14. Mai in Atzgersdorf, 20. Mai in Korneuburg). Setzt sich Favorit Korneuburg durch, kommt Tulln als Zweiter in die Regionalliga.

Jugendnationalteamspieler Oliver Nikic wechselt nach Krems, geht Tulln für die nächste Saison aber nicht verloren (Doppelspielberechtigung).