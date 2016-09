TULLN - GÄNSERNDORF 32:20. Tulln hat den ersten Titel in der Saison 2016/17 gewonnen: Sieg im Niederösterreich- Cup!

Die Marchfelder warfen die beiden ersten Tore, führten nach vier Minuten mit 3:1. Aber dann spielte nur noch Tulln. Johann Schmölz (2), Markus Fischer (2) und Ralf Schneider (2) machten mit drei Doppelpacks einen 6:0-Run zur 7:3-Führung perfekt. Auch Andras Bozso begann zu treffen, erzielte ebenso zwei Tore in Folge (zum zwischenzeitlichen 11:5; 21.).

Für den 34-jährigen Andrea Manica war das Spiel nach drei Zwei-Minuten-Strafen schon Mitte der ersten Halbzeit vorbei. „Er hat nur nachgefragt, wofür er die Zeitstrafe bekommen hat und dafür gleich die nächste ausgefasst. Es war sein erster Ausschluss in seiner ganzen Karriere“, konnte Tulln-Trainer Jörg Sibral seinem Legionär gar nicht böse sein.

Schon zur Pause (16:9) war der Cupsieg in der Tasche. Die zweite Halbzeit war nur noch ein Schaulaufen.

„Es war ein gutes Spiel von uns. Wir haben in der Deckung gut gearbeitet und auch im Angriff souverän gespielt“, lobte Sibral.

„Es war eine Hinrichtung“ so Gänserndorfs Vorstandsmitglied Peter Blaha. Für ihn waren vor allem Schmölz und Bozso nicht in den Griff zu bekommen: „Es war ganz einfach das, was ich befürchtet habe: Schmölz hat uns dämlich gespielt, und Bozso hat uns mit seiner unglaublichen Technik auf einer Briefmarke ausgespielt. Das sind halt noch immer Klassespieler.“

„Grandios“ habe Tullns Jung-Goalie Andreas Schwarz gehalten. Gänserndorf-Spieler Gregor Scharmitzer fügte hinzu: „Wir haben den Tullner Tormann zum Helden geschossen.“

Tulln steigt als NÖ-Cup-Sieger in der zweiten Runde in den ÖHB-Cup ein und hat Heimvorteil. Gegner ist Bundesligist Tirol. „Chancenlos sind wir nicht!“