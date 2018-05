Das ist bitter! Tulln lag immer in Führung. Das entscheidende Gegentor fiel in (oder sogar kurz nach) der Schlusssekunde. Dabei waren die Gäste in der letzten Minute noch in Ballbesitz gewesen. Der Ball rutschte Tormann Mario Vizvary durch die Hände, landete beim Gegner. Den ersten Wurf parierte Vizvary noch, den zweiten nicht mehr.

Mario Vizvary war der beste Mann am Platz. Er kam auf die Klasse-Quote von 17, 18 gehaltenen Bällen, machte zahlreiche Großchancen des Gegners zunichte. Trainer Jörg Sibral machte seinem Goalie deshalb überhaupt keinen Vorwurf. „Das kann passieren, ist kein Beinbruch. Mario war der beste Tullner. Er hatte sich wochenlang auf die Spiele gegen Atzgersdorf vorbereitet.“ Sibral ist davon überzeugt, im Rückspiel am Samstag mit den eigenen Fans im Rücken den Spieß umzudrehen. „Das Minus-eins werden wir schon noch aufholen! Wir laufen einem Rückstand nach, der in Wirklichkeit keiner ist.“

Atzgersdorf holte fünf Tore auf

Tulln lag in Atzgersdorf mit bis zu fünf Toren in Führung. Zu Beginn von Halbzeit zwei verletzte sich Patrick Gasperov am Daumen, sodass Johann Schmölz keine Pause mehr gegönnt werden konnte. „Am Schluss haben wir blöde Fehler gemacht. Das hat auch damit zu tun, dass uns die Luft ausgegangen ist. Ansonsten haben wir sehr gut gespielt.“

Am Samstag hat Tulln Heimvorteil. Ein Sieg mit mindestens zwei Toren Differenz muss her, und der Aufstieg in die Bundesliga ist perfekt. „Jetzt, nach dem Hinspiel, wissen wir viel genauer, wie Atzgersdorf spielt. Wir werden uns sehr gut auf sie vorbereiten. Von Europacupspielen wissen wir, dass in einem Heimspiel auch ein Minus-Sieben aufzuholen ist.“

Tulln hofft im wichtigsten Spiel der jüngeren Vereinsgeschichte auf eine volle Halle. „Vielleicht knacken wir die 700er-Marke. Wir brauchen die Unterstützung unserer Fans. Es wird ein richtiges Handballfest.“ Für prickelnde Stimmung auf den Rängen sorgt ein bei Olympia und Champions-League-Final-Four erprobtes Doppel: Markus Floth, die „Stimme“ bei Österreichs Länderspielen, als Hallensprecher und Christoph Makovec als DJ.