Florian Deifl gegen Tulln hieß das Duell an diesem Samstag-Abend. Der Gäste-Goalie ließ die Hausherren reihenweise verzweifeln. Nur seinen unzähligen Paraden war es zu verdanken, dass die Spielgemeinschaft so lange mithalten konnte.

Begonnen haben die Deifl-Festspiele schon in den ersten Sekunden: Kristof Vizvary, Maximilian Wolffhardt, Ralf Schneider und Johann Schmölz – sie alle scheiterten am gegnerischen Tormann, den Tulln zum Weltmeister machte. So hieß es nach sieben Minuten überraschend 0:3. Es dauerte sieben Minuten und 32 Sekunden, bis Kristof Vizvary mit einem Rückraum-Hammer den Bann brach.

Tulln tat sich aber weiter schwer, haderte auch mit den Schiris, die Oliver Nikic (bei 2:4) und Schneider (bei 8:7 – Renato Matijevic hatte nach 17 (!) Minuten für die erste Tullner Führung gesorgt) wegen berechtigter, aber unnötiger Kritik für zwei Minuten vom Platz stellten.

Dann betrat wieder Florian Deifl die Bühne und parierte vor der Pause zwei Siebenmeter vom sonst so sicheren Schützen Dominik Burkert – nach dem ersten hatte er zumindest noch den Nachwurf verwertet. „Er ist kein Weltmeister“, versuchte Trainer Jörg Sibral, seine Schützlinge zur Pause aufzubauen. Ganz geklappt hat es nicht, denn Deifl blieb Siebenmeter-Killer: Er parierte gegen Matijevic den dritten und Kristof Vizvary den vierten Siebenmeter (nach einem Roten-Karten-Foul von Jürgen Pfaffinger an Matijevic). Dann scheiterte auch noch Johann Schmölz vom Siebenmeter-Punkt! Es war zum Verzweifeln. Symptomatisch auch eine Szene in der 40. Minute: Denis Nikic versuchte es von der einen, Bruder Oliver von der anderen Seite, aber beide scheiterten im 1:1 an Deifl …

Zu diesem Zeitpunkt hatte sich Tulln aber schon entscheidend abgesetzt, der Sieg fiel noch deutlich aus.