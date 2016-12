Zum Jahresende kam Lucas Miedler in Topform. Das dichte Programm wurde in Ungarn eingeläutet. Es war ein Kraftakt: In zwölf Wochen bestritt Miedler zehn Turniere mit 82 (!) Matches (inklusive Doppel). In den letzten sieben (in Kroatien, Norwegen und Zypern) stieß der Jung-Profi im Einzel zumindest ins Halbfinale vor.

Erster Turniersieg seit einem Jahr

Beim zweiten Future in Oslo beendete Miedler eine lange Durststrecke. Fast ein Jahr war es her, dass er sich das letzte Mal in die Siegerliste eines Einzel-Turniers eintragen hatte können (Südafrika, November 2015 – Miedlers erster Einzel-Triumph auf Future-Ebene). In Norwegen war es wieder soweit: Finalsieg gegen Gianluigi Quinzi (6:2, 6:4), ausgerechnet seinen Trainingspartner. Der Italiener wird wie Miedler von Ex-Muster-Macher Ronnie Leitgeb trainiert.

Final-Sieg gegen Trainingspartner

Eine delikate Angelegenheit. „Das ist ein Vor- und Nachteil zugleich. Ich kenne seine Stärken und Schwächen – und umgekehrt. Man muss viel taktieren, darf nicht die erste, sondern zweite Idee spielen.“ Miedler gelang der Tanz auf der Rasierklinge besser, er kehrte sein bestes Tennis hervor und revanchierte sich für die Niederlage, die er gegen Quinzi auf Sand bezogen hatte. Gemeinsam mit Quinzi schied Miedler im Doppel im Viertelfinale aus. Ansonsten kam er im Doppel immer ins Endspiel, vier der sechs Finali konnte Miedler für sich entscheiden. Machte unter dem Strich zehn Doppel-Titel, die er im Jahr 2016 einfahren konnte – Platz 269 in der Weltrangliste!

Den Fokus legt Miedler aber freilich auf das Einzel. In Zypern klappte es mit dem zweiten Turniersieg 2016.

Auch Future in Zypern gewonnen

Zum Auftakt hatte er noch über drei Sätze gehen müssen, am weiteren Weg ins Endspiel gab Miedler in drei Spielen nur noch 18 Games ab, im Viertelfinale boxte er Doppelpartner Pascal Brunner aus dem Bewerb. Im Finale jubelte der Tullner über einen 6:3-, 6:3-Sieg gegen den Tschechen David Poljak. Zypern war eine Reise wert, auch in Limassol und Larnaca kam Miedler ins Einzel-Finale.

Dabei hatte das Jahr 2016 mit Rückschlägen begonnen. In Asien fing sich Miedler einen Helicobacter-Keim ein, der zu Fieber und Durchfall führte. Kaum überstanden, fesselte ihn die Grippe ans Krankenbett, der Tullner musste sich für einige Tage im Krankenhaus behandeln lassen. „Mitte März habe ich bei Null begonnen.“ Es war wie verhext: Beim ersten Sandplatz-Turnier zog sich Miedler eine Knieverletzung zu (Kreuzband-Überdehnung, Einriss der Quadrizepssehne) – es folgten sechs Wochen Pause … Den Sprung auf die Challenger-Ebene schaffte Miedler nicht, „die Gegner waren stark, spielerisch bin ich in ein Loch gefallen“.

Belagswechsel brachte den Umschwung

Ausschlaggebend für sein starkes Saison-Finish und den mehr als versöhnlichen Jahresabschluss war der Wechsel auf Hard-Court. „Auf diesem Belag fühle ich mich einfach wohler.“ Dank der Siegesserie gelang es, das Ranking vom Vorjahr praktisch zu halten (405).

Miedler schwitzt schon für die nächste Saison

In der Vorwoche begann die Vorbereitung auf die neue Saison. Im Jänner folgt ein Trainingslager auf Marbella, wo Trainer Ronnie Leitgeb ein Haus hat und sich auch Novak Djokovic gerne den Feinschliff holt.

Mit dem Tennis-Star selbst rechnet Miedler zwar nicht, „es werden aber einige gute Spieler dort sein“.

Zu Jahresbeginn nicht viel zu verteidigen

Ziel für 2017 ist es, bei Challenger-Turnieren Fuß zu fassen. „Ein Start dort macht aber nur Sinn, wenn ich in Form bin. Ob ich Futures einstreue, oder gleich Challengers spiele, werde ich davon abhängig machen, wie ich mich beim Training fühle.“

Miedler kann relativ entspannt in die erste Jahreshälfte gehen: „Bis Oktober habe ich nichts zu verteidigen. Das ist ganz angenehm.“ Und kann in der Weltrangliste einen Sprung nach vorne bedeuten …