Am Freitag hat Tulln den ersten Matchball. Nach dem Sieg im ersten Finaldurchgang vor heimischem Publikum trifft der EHC nun auswärts auf Favoriten Amstetten. Wird auch dieses Rückspiel gewonnen, heißt der neue Landesmeister Tulln.

Das hoch spannende erste Finalspiel entschied sich überraschend zugunsten der Heimischen. Amstetten, nach dem Grunddurchgang klarer Titelanwärter, geriet bereits im ersten Drittel ins Hintertreffen. Tulln trat mit drei Linien an und lieferte sich mit den Gästen einen veritablen Schlagabtausch. Erfolgreich kämpfte man sich durch eine Unterzahl und Stephan Fellinger traf im Anschluss zum 1:0. Florian Fuchs erhöhte im zweiten Drittel auf 2:0 und Amstetten den Druck.

PatrickPrivoznik ist als Trainer des EHC Tulln noch ungeschlagen. | NOEN

„Wir haben verteidigt bis zum geht nicht mehr. Die drei Linien waren schon zu Ende, dann haben wir das 2:1 kassiert“, so der neue Trainer Patrick Privoznik. Der Druck hielt auch im letzten Drittel an, doch Tulln ließ nichts zu. Allerdings konnten sie auch auf eigener Seite viele 100 prozentige Chancen nicht verwerten.

Zum Krimi entwickelten sich die letzten zwei Minuten. Die Gäste holten während ihres Powerplays noch den Tormann aufs Feld. Sechs Amstettner setzten daraufhin alles daran, gegen vier Tullner zum Tor zu preschen. „Ich habe drei Verteidiger und einen Stürmer aufs Feld geschickt. Der Plan war: Leute blocken, Scheibe rausschießen und schön defensiv bleiben. Wir durften dem Gegner keine Gelegenheit bieten.“

Der Plan ging auf. Die Hummels retten das 2:1 über die reguläre Spielzeit und verhindern eine Verlängerung. Am Freitag könnte daher bereits die Entscheidung fallen. Zwei Trainings stehen davor noch an. Privoznik weiß, dass seine Mannschaft noch einen Gang höher schalten muss, um auch auswärts bestehen zu können. „Es wird erneut sehr schwierig. Wir müssen sehr diszipliniert sein und am Spielplan festhalten. Außerdem sind wir zu oft auf der Strafbank.“

Sollte es nicht klappen, bekommt Tulln am 24.2., wieder in Amstetten, noch eine Chance.

3. Halbfinale: SG KREMS/ZWETTL - TULLN 4:6. Nach dem fulminanten Einstand beim Heimspiel gegen Krems/Zwettl führte Privoznik auch beim dritten Halbfinalspiel seine Mannschaft zum Sieg. „Es wurde, wie von mir erwartet, ein schweres Spiel. Allein mit harter Arbeit und Kampfgeist wäre nichts zu holen gewesen.“ Zwei Rückstände wurden aufgeholt, der Gegner immer nervöser. Am Ende stand es 6:4 für Tulln.