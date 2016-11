Tulln boxte einen Bundesliga-Verein aus dem Cup-Bewerb und steht im Achtelfinale! Die Art und Weise imponierte. Kristof Vizvary schied bereits in der Anfangsphase aus (Waden-Verletzung). Aber auch ohne den früheren Nationalteamspieler dominierte Tulln den Gegner. Jugend-Teamspieler Oliver Nikic fügte sich nahtlos ins gute Spiel der Hausherren ein, setzte entscheidende Akzente und trug sich sechs Mal in die Schützenliste ein – war damit hinter Johann Schmölz der zweit-erfolgreichste Werfer des Abends.

Dass sich Tulln zunächst von 4:4 auf 7:4 absetzen konnte, war ein Verdienst von Goalie Mario Vizvary, der auf die Klasse-Quote von sechs gehaltenen Bällen in Folge kam. Der Vorsprung schmolz (8:7), wurde aber auch in einer vierminütigen Unterzahl gehalten. Gleich darauf hatte auch Tulln nach zwei Hinausstellungen vier Minuten einen Mann mehr am Platz – und zog auf 12:8 davon. In Wurflaune zeigten sich einmal mehr Spielmacher Schmölz (sieben Tore aus dem Spiel) und Topscorer Markus Fischer, der alle fünf Siebenmeter verwandelte, mit zehn Treffern.

Mitte der zweiten Halbzeit hatte auch Tullns zweiter Tormann, Andreas Schwarz, starke Momente. Binnen zwei Minuten parierte er gleich zwei Siebenmeter (von Manuel Hechenblaikner – beim Stand von 22:17/46. bzw. von Clemens Wilfing bei 24:18/48.). Die bestens besuchte Halle stand Kopf – auch, als Oliver Nikic bei einer 4:6-Unterzahl-Situation nach einem beherzten Solo auf 26:18 stellte (54.).

Mit einem Sieg hat Tulln spekuliert, die Höhe des Erfolgs aber überraschte. „Wir trainieren nur drei Mal pro Woche, Tirol fünf Mal. Wir sind körperlich aber nicht weg gebrochen“, lobte Trainer Jörg Sibral. Dass Tulln gegen einen Bundesligisten nur 20 Tore kassierte, ist erstaunlich und stellt der Hintermannschaft ein gutes Zeugnis aus. Youngster Maximilian Wolffhardt und Routinier Georg Pferschinger haben ganze Arbeit geleistet.

Tulln ist im Achtelfinale, in dem acht HLA-Vereine einsteigen. Wunschgegner hat Sibral keinen. Aber eines würde er sich schon wünschen: „Dass wir in der nächsten oder übernächsten Cuprunde die Zusatztribünen ausfahren müssen …“