Beim wichtigsten NÖ-Turnier des Jahres gingen neun Spieler des TTV Tulln an den Start. In Stockerau wurden die Landesmeisterschaften ausgetragen.

Als größte Medaillenhoffnung galt Clara Miller, die sowohl in ihrer Altersklasse U 13 wie auch in der U 15 auftrumpfen wollte. Das Nachwuchstalent sollte nicht enttäuschen. Behangen mit fünf Medaillen trat Miller die Heimreise an. Vor allem im U-13-Doppel war sie gemeinsam mit Partnerin Stefanie Kostolani eine Klasse für sich. Das Duo entschied alle Partien mit 3:0 für sich und holte den Landesmeistertitel.

Silber gab es im Einzel, wo Miller ausgerechnet gegen ihre Doppelpartnerin und Freundin unterlag. Im U-15-Bewerb durfte Clara Bronze im Einzel und Silber im Doppel, abermals mit Kostolani, entgegennehmen. Das Quintett vervollständigte Miller mit einer Silbermedaille im U-18(!)-Doppel.

Große Ambitionen hatte Topspieler Andreas Hammerschmid in der allgemeinen Klasse. Er startete im Bewerb bis 1650 Punkte, bei dem er im Achtelfinale zunächst seinen Vereinskollegen Christian Schürer-Waldheim aus dem Rennen warf. Hammerschmid kämpfte sich bis zum Halbfinale vor, scheiterte dort aber am Neudorfer Jugendspieler Lukas Momirov 2:3. Somit Bronze für den Tullner.

Für weiteres Edelmetall sorgten Horst und Eveline Cipps im Senioren-Mixed-Doppel. Sie hatten gegen starke, erfahrene Gegner zu kämpfen und errangen dennoch eine Bronzemedaille.

„Einmal Gold, dreimal Silber und dreimal Bronze stellt eines der besten Ergebnisse in der jüngeren Vereinsgeschichte dar“, so Spieler Andreas Hammerschmied, der auch das Medaillenwunder Clara Miller betreut.

Trainer Robert Prätorius freut sich besonders darüber, dass die Spieler das Trainierte so gut umsetzen konnten. Natürlich habe man im Vorfeld mit guten Medaillenchancen für die Tullner gerechnet. Dass es dann gleich siebenmal Edelmetall geworden ist, sei natürlich besonders erfreulich, so der stolze Obmann Conrad Miller.