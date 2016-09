Zwei Starts standen für Josef Schalk am letzten Rennwochenende des Jahres am Programm.

Beim Rodltal-Bergkaiser in Rottenegg (OÖ) ging das 17. und letzte Rennen des ÖRV-Masters-Cup über die Bühne. Schalk absolvierte gemeinsam mit RC-Tulln-Kollegen Leopold Haselmann das Einzel-Bergzeitfahren.

Der dritte Platz in der Kategorie Master 5 war für Schalk jedoch kein Grund zum Jubeln. „Ich habe mich (gefühlt) zu wenig angestrengt, war zu leicht übersetzt. Vielleicht hat mitgespielt, dass mein Gesamtsieg im Cup schon vor dem Rennen durch meinen sehr großen Punktevorsprung festgestanden hat“, so der Fahrer selbstkritisch. Es ist dies bereits der zwölfte Cup-Sieg in 14 Jahren.

Haselmann wurde bei den Masters 3 Vierter und hielt damit auch seinen vierten Cup-Platz in seiner Kategorie.

Zum Abschluss hatte sich Schalk noch das anspruchsvolle Honisch-Gedenkrennen des RC Mödling ausgesucht. Bis zu zwölf Prozent steile Steigungen über St. Corona, Klammhöhe, Forsthof und Schöpfl galt es zu bezwingen.

Diesmal fiel das Ergebnis versöhnlich aus. „Ich konnte nicht nur die Klasse H 7 mit zwei Minuten Vorsprung gewinnen, sondern war auch der Schnellste aller auf dieser Distanz gestarteten Kategorien.“

Diese Goldmedaille bedeutete heuer den mittlerweile 20. Sieg nach insgesamt 34 Rennen. Ganze 29 Mal war Schalk auf dem Podium gestanden. Zum Drüberstreuen wurde der Tullner Fahrer noch zweimal Österreichischer und einmal Niederösterreichischer Meister.