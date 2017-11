Senioren-Landesrätin Barbara Schwarz schritt in der NV-Arena in St. Pölten zur Ehrung von Niederösterreichs Seniorensportlern des Jahres 2017.

„Sport und Bewegung sind wichtige Bestandteile zur Erhaltung der Lebensqualität. Geistig und körperlich beweglich zu bleiben, erhöht die Lebensfreude und den Aktionsradius auch im höheren Alter sehr. Mit Vorbildern aus der eigenen Generation sollen ältere Menschen zu sportlicher Betätigung motiviert werden“, bekräftigte Schwarz in ihrer Rede. Neben Sonderpreisen für die ältesten Nominierten und außergewöhnlich sportliche Paare wurden besondere Leistungen sowohl im Freizeit- als auch im Meisterschaftsbereich geehrt.

Teilnahmeberechtigt waren alle Niederösterreicher ab 55 Jahren, die außergewöhnliche sportliche Leistungen erbracht haben: Entweder durch eine Top-Platzierung bei einer nationalen oder internationalen Meisterschaft oder durch eine andere bemerkenswerte sportliche Leistung im Leistungszeitraum von 1. Oktober 2016 bis 30. September 2017.

„Sport und Bewegung sind wichtige Bestandteile zur Erhaltung der Lebensqualität"

In fünf Kategorien wurden zehn Preisträger ermittelt. Unter ihnen war Felix Pauli in der Kategorie „Hobby“. Der Asparner (Jahrgang 1940) startete seine Laufkarriere erst mit 63 Jahren. Anlässlich seines 75. Geburtstages startete er das Vorhaben, in allen neun Bundesländern einen Marathon zu bestreiten – er schaffte es in sieben Monaten. Von Jänner bis September absolvierte er 32 Laufbewerbe und legte dabei eine Strecke von 1152 Kilometern zurück. Felix Pauli wurde 14 Mal Erster, elf Mal Zweiter, vier Mal Dritter.

In der Kategorie Hobby außerdem prämiert wurden unter anderem: Der Pixendorfer Walter Bisak (Jahrgang 1959, bis 2015 keinen Sport betrieben, seitdem vier Marathons gelaufen), Herbert Tschellnig aus Freundorf (Jahrgang 1960, mit 46 zum Taekwondo zurückgefunden, den 3. Dan erreicht, Sieg bei der Landesmeisterschaft im Poomsae) und Herbert Lohner. Der Absdorfer war als 1943-Jahrgang der älteste Teilnehmer und Sieger der Seniorenklasse beim Absdorfer Wagramlauf. Außerdem nahm er bei einem Benefizfußballspiel des Clubs Niederösterreich und bei der Senioren-Landesmeisterschaft im Mannschaftskegeln teil.