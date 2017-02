AMSTETTEN - TULLN 1:6. Der EHC Tulln ist Landesmeister. Bereits zum vierten Mal, nach dem Meister-Hattrick 2012, 2013 und 2014, durften die Hummels den Meisterpokal entgegennehmen.

Nach dem eher mauen Grunddurchgang hatte damit wohl kaum jemand gerechnet. Finalgegner Amstetten hingegen hatte sich in der Eliteliga zum klaren Favoriten erhoben gehabt. Doch Obmann Willi Hummel zog gerade noch rechtzeitig die Notbremse. Nach einer Schlappe im ersten Halbfinalspiel wurde der Trainer gewechselt und diese Entscheidung hat sich als goldrichtig erwiesen.

„Spieler mit Herz und Leidenschaft dabei“

„Durch Patrick Privoznik waren alle Spieler voll motiviert, mit Herz und Leidenschaft dabei. Im Training waren plötzlich alle am Eis“, so Hummel begeistert. Der Erfolg stellte sich prompt ein, die Privoznik-Truppe musste keine einzige Niederlage mehr einstecken.

Glanzparade. Sandro Köchl, Clemens Znenahlik, Oliver Znenahlik, Bernhard Koglbauer und Stephan Fellinger (v.l.) feiern den Titel. | NOEN, privat

Dass am Ende der Meistertitel wartete, ist der gesamten Mannschaft zu verdanken, allen voran Stephan Fellinger, der an den ersten vier Toren beteiligt gewesen ist. Aber auch eine Portion Glück ist mit dabei gewesen. „Im ersten Drittel hat Amstetten fast nur in unserem Drittel gespielt und die besseren Chancen gehabt“, so Trainer Privoznik. „Aber wir hatten eine super Verteidigung und einen super Tormann. Geduldig sein und auf unsere Chancen warten war unser Plan …“

Der ging nach gewechselten Seiten auf. Tulln führte plötzlich mit 2:0! Hummel: „Ab diesem Zeitpunkt haben die Amstettner aufmachen müssen, und wir hatten mehr Raum.“ Der wurde sogleich genutzt, es fielen die Tore drei und vier. Das fünfte Tor steuerte Fuchs, der direkt von der Strafbank kam, in der 43. Minute bei und Nummer sechs ging auf die Kappe von Watzke (44.). Privoznik: „Ab dem zweiten Drittel waren wir die bessere Mannschaft.“

Danach wurde nur mehr auf Zeit gespielt, es hieß, das Ergebnis zu verwalten. Den Gegnern gelang nur noch der Ehrentreffer.

Auch wenn das Ergebnis eine deutliche Sprache spricht, war das Spiel keinesfalls so klar. „Amstetten hätte genauso gut gewinnen können. Nur waren wir diesmal effizienter und der glücklichere Sieger“, weiß Hummel. „Wir konnten alles so umsetzen, wie wir es geplant hatten und die Finalspiele sind uns perfekt gelungen. Ich bin sehr stolz.“