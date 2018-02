Taekwondo-Vorzeigeathlet Savo Kovacevic kehrte von der ersten Meisterschaft des Jahres mit Bronze und einer Menge Wut im Bauch heim. Lille in Frankreich war Austragungsort des Internationalen Poomsae WET-A-Class-Turniers (World Taekwondo Europe). Gemäß der Jahrgangsregelung startete der Tullner erstmals in der großen Klasse der 18- bis 30-Jährigen. Er trat in den Poomsae (Schattenkampf)-Disziplinen Einzel, Paar und Team an.

Entsprechend einer Neuerung wurde die Meisterschaft erstmals im „Single Elemination System“ ausgetragen. Dabei treten jeweils zwei Kämpfer gegeneinander an. Der Sportler mit der höheren Wertung kommt eine Runde weiter. Das bisher praktizierte „Cut Off“-System ist hingegen um einiges schneller. Hier steigt nur eine bestimmte Anzahl der Punktehöchsten in die nächste Runde auf.

Während auf den anderen Matten der Wettkampf bereits in vollem Gange war, stand die Matte der „Single Elemination“ bis nach Mittag still. 64 männliche Sportler, darunter Kovacevic, warteten darauf, ihr Bestes zu geben. Dann endlich lief die Technik. Doch alleine die Vorrunde dauerte mehrere Stunden. „Dann beging die Wettkampfleitung einen großen Fehler“, so Obmann Dietmar Brandl. Jene Sportler, die ins Semifinale gekommen waren, starteten erneut im Single-Elemination-System. Doch dann der Schock! Die Berechnung ergab, dass erst weit nach Mitternacht mit einem Finale zu rechnen sei. Kurzerhand brach die Wettkampfleitung das Semifinale in dieser Form ab. Die bisher ausgeschiedenen wurden als Verlierer erklärt.

Mit den restlichen Sportlern startete man das Semifinale erneut. Diesmal im Cut-Off-Modus. „Es ist nicht zu glauben, was sich da abgespielt hat! Ich war noch nicht dran gewesen und hätte beim Single-Elemination einen leichten Gegner gehabt, den ich locker geschlagen hätte. Da dreht die Wettkampfleitung auf einmal alles auf Cut-Off um“, so Kovacevic empört. „Aber nicht nur das! Der Wettkampf wurde aus Zeitmangel auf nur eine einzige Form reduziert. Da bist du eingestellt und konzentriert, weißt genau, worauf du achten musst, und dann hauen die dich einfach komplett aus dem Konzept!“, ärgert sich Kovacevic noch im Nachhinein. Mit dem einem verbleibenden Lauf schaffte er es nicht ins Finale.

Souverän wie immer war dafür die Leistung im Team. Gemeinsam mit Andreas Brückl und Sune Ostli lief Kovacevic hier auf den dritten Stockerlplatz.

Für die Schüler der NMS Großweikersdorf endete das Wintersemester mit einer Besonderheit. Bei einem Schnuppertraining brachte Tangun-Tulln-Trainer Dominik Schindl den Schülern die Grundzüge der koreanischen Kampfkunst näher.