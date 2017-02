Die dritte Serie der NÖTTV-Nachwuchsliga ging in Stockerau über die Bühne, wobei der TTV Tulln mit einer Rekordteilnehmerzahl von acht Athleten vertreten war.

Insgesamt fanden sich mehr als 120 Nachwuchsspieler, kommend aus ganz Niederösterreich, ein und lieferten sich in zehn Gruppen spannende Duelle um den Sieg.

Unter anderem ging Clara Miller in Gruppe vier für ihren Tullner Verein an den Start. Zunächst gelang der Spielerin ein starker Auftakt mit zwei souveränen 3:0-Siegen. In zwei weiteren Spielen hatte die Tullnerin aber das Nachsehen. Dennoch konnte sie sich Platz zwei der Gruppe sichern und somit für das Halbfinale qualifizieren. Dort angekommen, lieferte sie sich ein packendes Duell. Obwohl der gleichaltrige Kevin Petuely aus Mistelbach in Führung ging, gelang es Clara, den 1:2-Satzrückstand zu drehen und ins Finale einzuziehen. Dieses gewann sie überraschend mit einem 3:0-Erfolg und wurde damit zur Tagessiegerin ihrer Gruppe gekürt.

„Clara hat sich diesen Sieg auf jeden Fall verdient, das Pech aus den Gruppenspielen konnte sie im Halbfinale und Finale mit einer klaren Leistungssteigerung abschütteln“, so Coach Andreas Hammerschmid stolz.

Weiters stellte Matteo Feigl sein Können in Gruppe fünf unter Beweis. Ihm standen starke Gegner gegenüber, weshalb er anfangs vier Niederlagen einstecken musste. Doch davon ließ sich der Zwölfjährige nicht beirren: Die verbleibenden drei Matches entschied er allesamt für sich und landete damit immerhin auf dem neunten Endrang.

In Gruppe sieben waren mit Susanne Schiphorst und Robin Tüchler zwei Teilnehmer vertreten. Letzterer schaffte es bis ins Finale und darf sich über den tollen zweiten Platz freuen.

Auch in Gruppe acht und zehn waren je zwei Tullner am Start. Einerseits Kevin Tüchler und Isabel Schiphorst, andererseits Thomas Spatz und Thao Nowak, der mit sieben Jahren der jüngste Teilnehmer des Starterfeldes war. Ihm gelang es, insgesamt vier Spiele für sich zu entscheiden und unter die besten Zehn zu kommen.