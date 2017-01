Die Meisterschaft der NÖTTV-Nachwuchs-Liga (weiblich) fand in Altenmarkt (Salzburg) statt. Ausgetragen wurde die Veranstaltung mit vier Mannschaften, wobei jeweils zwei Spielerinnen eine Mannschaft bildeten.

Auch der TTV Apotheke Bösel Tulln war durch drei Athletinnen vertreten: Nummer eins Clara Miller spielte abwechselnd mit Isabel und Susanne Schiphorst, wobei das Trio von Conrad Miller gecoacht wurde.

Wie erwartet gelang es Clara, jedes ihrer Einzelspiele für sich zu entscheiden – sogar ohne Satzverlust! „Dabei konnte man schon sehen, dass sie durch die vielen Turniere in letzter Zeit an Routine dazugewonnen hat“, freuen sich Horst Cipps und Andreas Hammerschmid.

Ins Doppel ging Clara zweimal mit Isabel und einmal mit Susanne, wobei alle an Tulln gingen. Die hervorragende Leistung des Trios führte also zum Meistertitel in der Nachwuchs-Liga der Klasse weiblich.

„Insgesamt zeigt dieser Erfolg, dass sich unser Fokus auf die Arbeit mit Mädchen auszahlt. Der Lohn dafür ist ein verdienter Meistertitel im Mädchenbereich, den es natürlich im nächsten Jahr zu verteidigen gilt“, so Cipps abschließend.

Auch das U-13-Team des TTV Apotheke Bösel Tulln verwies seine Konkurrenz auf die Plätze. Die NÖTTV-Nachwuchsmeisterschaft der Region Mitte wurde in Traismauer mit fünf Mannschaften ausgetragen, die aus Stockerau, Traismauer und Zeiselmauer kamen. Jeweils zwei Spieler bildeten eine Mannschaft. Auch hier startete Tullns Nummer eins Clara Miller, diesmal gemeinsam mit dem besten U-13-Burschen Tullns, Matteo Feigl. Gecoacht wurde das Duo diesmal von Andreas Hammerschmid.

In Spiel eins stand den Tullnern das Team aus Traismauer gegenüber, wobei Clara und Matteo einen klaren Sieg einfuhren. Beide Einzel entschied man mit 3:0 und auch im Doppel hieß der Endstand 3:0.

Im Spitzenspiel des Tages hieß der Gegner Zeiselmauer, wobei Matteo in seinem ersten Einzel das Nachsehen hatte. Clara hingegen gewann souverän mit 3:0. Im Doppel angekommen, musste das Duo aber erneut eine Niederlage hinnehmen.

Im Spiel gegen Stockerau 2 blieb man ohne Satzverlust, und auch über Stockerau 1 behielten Clara und Matteo die Oberhand.

Der Meistertitel ging also letztlich an Tulln. Zudem belegen Clara und Matteo Platz eins und drei der Einzelrangliste.