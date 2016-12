Bevor sich die Herbstsaison dem Ende zuneigt, stand ein weiteres Highlight am Programm der Tullner Taekwondoins: Die Vorzeige- und Nachwuchssportler vom Tangun Tulln reisten nach Zagreb, um an den 18. Internationalen Jastreb Open 2016 teilzunehmen.

Vor Ort gab es insgesamt sieben Kyorugi-Vollkontakt-Courts und eine Poomsae-Fläche für die Formenläufer. Für Top-Ergebnisse sorgte etwa Margit Danek mit ihrer Silbermedaille im Formenlauf. Sohn Oliver durfte sich über Platz sechs freuen.

„Er hat es erstmals geschafft, seine Trainingsleistung eins zu eins auf die Wettkampffläche zu übertragen, ohne sich von Nervosität und Anspannung beeinflussen zu lassen“, freute sich die stolze Mutter.

Für einen weiteren Erfolg sorgte Filip Stöberl, der sich gegen sieben Kontrahenten durchsetzen konnte. Ihm gelang der Finaleinzug und glänzte dann mit präzise ausgeführter Technik. Er beeindruckte die kroatischen Kampfrichter derart, dass diese ihn schließlich mit Höchstpunkten belohnten. Lediglich einem Kontrahenten musste er sich geschlagen geben und nahm die wohlverdiente Silbermedaille entgegen.

Auch Anna Doschek lief zur Höchstform auf: Sie erreichte problemlos das Finale und konnte sich auch in der Endrunde bis aufs Podest durchsetzen. Die Tullnerin landete auf dem dritten Platz!

Das erste Auslandsturnier war es für die Nachwuchshoffnungen Manuela und Julia Nagl-Hätinger. Die zwei Taekwondoins lieferten trotz großer Aufregung gute Leistungen ab. Zwar verpassten sie den Finaleinzug, dennoch dürfen sie mit ihrer Performance mehr als zufrieden sein.

Kollegin Amelie Fink war im Kyorugi-Vollkontaktkampf am Start. Schon in Runde eins musste sie einen Rückstand hinnehmen, in Runde zwei holte sie aber Punkt für Punkt. Dennoch hatte sie in Runde drei das Nachsehen.

„Es freut mich unheimlich, dass wir es geschafft haben, das Turnier zu besuchen, obwohl ich selbst terminbedingt nicht dabei sein konnte. Das zeigt für mich das Engagement und den Zusammenhalt im Team und dafür will ich mich bei allen bedanken!“, so Obmann Dietmar Brandl abschließend.