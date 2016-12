Das Unentschieden war eine gefühlte Niederlage. Trotz des Ausgleichstreffers von Maximilian Wolffhardt zwei Sekunden vor Schluss.

Denn in den verbleibenden drei Runden wird Tulln Korneuburg kaum noch einholen können und mit einem Bonuspunkt weniger als der große Konkurrent ins Meister-Play-Off gehen. Tulln hätte das Spiel gewinnen müssen, um die Ausgangsposition entscheidend zu verbessern – ein Tor fehlte. „Es ist aber noch nicht alles verhaut“, glaubt Trainer Jörg Sibral weiter fest an den Meistertitel. Er weiß aber auch: Ein Sieg gegen Korneuburg wird im Play-Off zu wenig sein. Tulln wird gegen den Ersten einen Sieg und ein Unentschieden brauchen, um am Ende die Nase vorn zu haben …

Packende letzte Sekunden

In der letzten Minute überschlugen sich die Ereignisse. Markus Fischer vergab bei 28:28 einen Siebenmeter – seinen ersten nach 14 (!) verwandelten in Serie! Mit viel Glück – der Ball ging durch die Deckung und durch die Beine von Goalie Mario Vizvary – war Korneuburg sieben Sekunden vor Schluss erneut vorne. Sibral nahm Time-Out und seinen Tormann aus dem Spiel. Mit sieben Feldspielern kam Tulln noch zum Ausgleich, Wolffhardt traf praktisch mit der Schlusssekunde vom Kreis zum 29:29.

Es war ein vergebener Punkt. Denn Tulln hatte eine Viertelstunde vor Schluss schon wie der Sieger ausgesehen und sich eine komfortable Plus-Sechs-Führung (!) erarbeitet (25:19). Alles sprach zu diesem Zeitpunkt für die Hausherren, die ihre Schwächephase vor der Pause (nach Rot für Hans Schmölz, 17.) überwunden hatten.

In Überzahl (Zwei-Minuten-Strafen gegen Wolffhardt und Kristof Vizvary) kämpfte sich Korneuburg wieder heran. „Wir haben uns etwas zu wenig bewegt, es war die Luft draußen“, ärgerte sich Sibral.

Das Tor von Andrea Manica – er ersetzte Schmölz als Spielmacher – zum 28:26 (57.) war noch immer nicht die Entscheidung. Mit einem 3:0-Run drehte Korneuburg den Spieß wieder um …

Bundesliga Damen: ADMIRA LANDHAUS - TULLN 36:31. Perchtoldsdorf freute sich über fremde Schützenhilfe. Denn nach der Niederlage bei Mittelständler Landhaus überwintert Tulln doch nicht als Tabellenführer und fiel auf Platz zwei zurück.

Vor der Pause lag Tulln meist in Führung. Mit einem 4:0-Run von 20:19 auf 24:19 (38.) gelang den Wienerinnen die Vorentscheidung.