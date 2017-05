Die Heimischen ließen auch im letzten Spiel nichts anbrennen. Den zweiten Platz in der Landesliga hatte man bei der Begegnung mit Maria Enzersdorf bereits in der Tasche.

„In Topbesetzung zeigten wir der Südstädter Mannschaft, was einen Vizelandesmeister ausmacht“, so Nicole Patek. Sicherheit im Service und in der Verteidigung sowie ein starker Angriff und Block prägten die gesamte Spieldauer. Für die Gegnerinnen ergaben sich dadurch kaum Chancen, was zu einem klaren Endergebnis führte: 3:0 für die Gastgeberinnen.

Diese beendeten eine erfolgreiche Saison, in der neun von zwölf Spielen gewonnen wurden. „Natürlich ist es schade, dass wir nicht den Titel geholt haben, er wäre erreichbar gewesen. Aber nächstes Jahr versuchen wir es wieder“, ist Annette Pferschinger zuversichtlich.