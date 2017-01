Im Heimspiel gegen Amstetten lieferten die Herren eine solide Leistung ab. Die Annahme funktionierte fast wie in alten Tagen, das Angriffsspiel wurde gut kombiniert. Lediglich im zweiten Satz fiel man in alte Muster zurück. Am Ende holte man mehr Punkte als gedacht.

LANGENLEBARN - TIROL 3:2. Die drei Punkte sorgten für das nötige Selbstvertrauen gegen Tabellenzweiten Tirol. Das Hinspiel war glatt verloren gegangen, doch daheim konnte man von Beginn weg gut mithalten. „Wir haben den ersten Satz überraschend gewonnen. Das war ein Schock für Tirol.“

Von diesem erholten sich die Gegner jedoch rasch und stellten auf 2:1. Langenlebarn wollte sich aber nicht so schnell geschlagen geben. Es war klar: Wenn man noch das Minimalziel des Herbstdurchgangs erreichen wollte, Platz sechs, musste mindestens ein Punkt her. Am Ende wurden es sogar zwei. Sowohl der dritte als auch der Entscheidungssatz gingen ganz klar an Langenlebarn.

„Damit haben wir gezeigt, dass wir es doch nicht ganz verlernt haben und auch vorne mitspielen können.“ In zwei Wochen werden die letzten Spiele des Grunddurchgangs gleichzeitig ausgetragen. Langenlebarn trifft mit guten Chancen auf St. Pölten.