Über Jahre hinweg war Tullnerin Lisa-Sophia Pollack mit ihren beiden Friesenwallachen, „Marco-Nero“ und „Majestic“ im Dressursport aktiv. Leider erlag „Marco-Nero“ nach einem unglücklichen Sturz seinen Verletzungen.

Danach war Lisa-Sophia weiterhin mit „Majestic“ siegreich in der Klasse M vertreten, ehe der Wallach im Jahr 2015 das Pensionsalter erreichte und nun sein Leben im Südburgenland genießt.

Doch damit war der Reitsportkarriere von Lisa-Sophia noch lange kein Ende gesetzt: Im Jahr 2016, erwarb die Tullnerin den damals erst dreijährigen Wallach „Jamiroquai“, ein österreichisches Warmblut.

Intensives Training im Winter machte sich bezahlt

Die vergangenen Wintermonate 2016/2017 nutzte die Reiterin für intensives Training, das sich im Frühjahr bezahlt machte.

Zuerst holte die Sportlerin in Perchtoldsdorf zwei Siege, in Gurhof reichte die Leistung für eine Zweit- und Drittplatzierung und in Baden durfte sich Lisa-Sophia über zwei zweite Plätze freuen.

Und auch beim Turnier in Ried am Riederberg zeigte sich die Tullnerin auf „Jamiroquai“ in Höchstform. „Jamiroquai“ glänzte mit Gesamtnoten von 7,94 und sogar 8,00 in beiden Bewerben der Dressurprüfung für vierjährige Pferde.

An beiden Tagen konnte Pollack je einen Sieg verbuchen. Somit qualifizierte sich das Paar für das österreichische Bundeschampionat für vierjährige Reitpferde in Stadl-Paura (OÖ) Ende September.

Im Rahmen des AWÖ-Cups absolvierte Pollack zuletzt ein erfolgreiches Turnierwochenende in Weikersdorf. Sie konnte an beiden Tagen den Sieg einfahren und erhielt die höchsten Wertungsnoten unter allen Teilnehmern. Auch in der offenen Klasse beziehungsweise jener der fünf- und sechsjährigen Pferde brillierte sie.

Damit konnte sie im Cupranking drei Plätze gutmachen und hat nun auf Rang drei eine gute Ausgangsposition für den alles entscheidenden Bewerb im Rahmen des Bundeschampionats.

Nach nur zwei Tagen Erholungspause trainiert Pollack nun fleißig auf das Championat hin. Dort zählen die erzielten Punkte doppelt. Sie hofft, noch den einen oder anderen Platz in der AWÖ-Gesamtwertung aufzurücken und eine Topplatzierung im Championat zu erzielen.