KORNEUBURG - WAIDHOFEN 25:33. Nach den jüngsten Niederlagen und einem Unentschieden in Tulln fanden die Waidhofner gegen Korneuburg wieder zur alten Spielstärke zurück. Trotz eines laschen Einstiegs konnte der UHC den Vorsprung auf den erfahrenen Gastgeber kontinuierlich ausbauen. Die Waldviertler waren gut eingestellt, besonders durch schnelle Konter und Gegenstöße brachte man die Gegner aus dem Konzept. Trotzdem schlichen sich immer wieder kleine Fehler ein, die von den routinierten Korneuburgern eiskalt ausgenutzt wurden – Pausenstand: 11:16.

Der Einstieg in die zweite Hälfte fiel den Gästen schwerer. In den ersten zehn Minuten ging es Schlag auf Schlag, Korneuburg konnte in der Pause die Taktik gut umstellen und hielt dem Druck der Waidhofner gut stand. Erst gegen Ende der Partie kamen die Waldviertler zurück und setzten den Spielplan wieder konsequenter um. Besonders schwungvoll gingen die letzten Minuten vorüber, durch mehrere schnelle Gegenstöße konnte man die Tordifferenz aus der ersten Hälfte noch vergrößern – Endstand 25:33.

„Man muss froh über die Leistung sein und positiv nach vorne schauen.“

Nikolaus Becker, Tormann UHC Waidhofen

„Das war heute ein sehr wichtiger Sieg für uns. Nach den letzten Spielen ist das extrem wichtig für die Mannschaft, so eine Partie motiviert das ganze Team“, sagte Nikolaus Becker, Torwart und Pressesprecher des UHC Waidhofen/Thaya. „Ausschlaggebend waren vor allem die Umsetzung einer schnellen ersten und zweiten Welle, dazu die über weite Strecken souveräne Leistung in der Verteidigung. So hatten wir die Leistungsträger der Korneuburger gut im Griff. Natürlich ist es bis an die Spitze noch ein weiter Weg, aber wir gehen in die richtige Richtung. Man konnte heute eine deutliche Steigerung zu den letzten Runden erkennen, und obwohl noch viele Fehler auftreten, darf man den Sieg nicht zerreden, man muss froh über die Leistung sein und positiv nach vorne schauen.“