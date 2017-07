Lara Süss | privat

Nach einer bisher erfolgreichen Saison wurde die Waidhofner Dressurreiterin Lara Süss für die Junioren-Europameisterschaft in Rosendaal (Niederlande) als „Erste Reserve“ nominiert. Das heißt: Sollte eine der fix qualifizierten Österreicherinnen ausfallen, springt die 16-jährige Waidhofnerin ein.

Die Nominierung ist der Lohn für die bisher erbrachten Saisonleistungen, wo Süss konstant im Spitzenfeld landete. Schon am Wochenende steht das nächste Turnier am Programm. In Perchtoldsdorf finden die Wiener Landesmeisterschaften statt. Hier will Süss ihren Junioren-Titel aus dem Vorjahr verteidigen.