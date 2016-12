Im zehnten Spiel der Saison scheiterte der UHC im Rückspiel gegen die erfahrenen Weinviertler knapp. Die Waidhofner fanden schwer in die Partie, blieben trotz der schlechten Torausbeute, aber dank einer konsequenten Verteidigungsleistung an den Korneuburgern dran. Die Waldviertler konnten zu keiner Zeit die Oberhand gewinnen. Unkonzentriertheiten im Angriff und im Konter häuften sich, der starke Torwart der Gäste tat sein Übriges. Vor dem Ende der ersten Hälfte rettete jedoch ein kurzer Motivationsschub die Waidhofner, und sie erzielten den Ausgleich zum 12:12.

Auch die zweite Hälfte begann stockend. Trotz mehrerer Möglichkeiten, besonders im Powerplay, konnte der UHC keinen Vorsprung herausspielen. Die defensiv starken und erfahrenen Gegner hatten auf jeden Spielzug die passende Antwort parat, die Partie blieb ein offener Schlagabtausch. Immer wieder riss der Spielfluss der Gastgeber ab – Spielstand zwei Minuten vor dem Schlusspfiff: 21:23. Dank einer einwandfreien Manndeckung erzielten die Waidhofner in der heißen Schlussphase den Ausgleich. Die Korneuburger entschieden das Match jedoch mit dem 23:24 in letzter Sekunde für sich.

„Natürlich ist es schade, so ein enges Spiel am Ende doch noch zu verlieren. Für die letzten zwei Partien vor den Playoffs gilt es jedoch, nochmal die Kräfte zu bündeln“, sagt Torwart Nikolaus Becker. „Besonders im letzten regulären Spiel wollten wir vor Heimpublikum zeigen, was in unserer Mannschaft steckt.“