Die Magic Spirits Cheerleader des USV Kautzen beteiligten sich mit fünf Teams in den Altersklassen Minis, Juniors und Seniors an den Cheerleader Regionalmeisterschaften Nord-Ost in Traun (OÖ).

In der Kategorie Cheer Level 1+2 All Girl durften die Minis erstmals Wettkampfluft schnuppern und sorgten für Begeisterung im Publikum. Das Feedback der Jury dient als Standortbestimmung für die Nachwuchsausbildung. In der Kategorie Senior Cheer Level 6 Coed konnten die Seniors durch einige Ausfälle die notwendige Teamstärke nicht stellen und zeigten ebenfalls in einem Showauftritt ihr Können. Das Antreten wurde zur Erhaltung der Wettkampfroutine genutzt.

Saubere Leistung abgeliefert

Das Hauptaugenmerk galt aber ohnehin den Juniors, die mit zwei Formationen am Start waren. Das neue Team „Magic Spirits Xplosion“ trat erstmals unter Wettkampfbedingungen in der Kategorie Junior Groupstunt All Girl an. Den Mädels nutzte die langjährige Wettkampferfahrung aus dem Cheerteam. Bis auf leichte Unsicherheiten wurde eine saubere, dem Ausbildungsstand entsprechende Leistung abgeliefert. Unerwartet wurde diese mit dem Regionalmeistertitel belohnt, weil das gemeldete Team Twisters Vortex nicht antreten konnte.

In der Kategorie Junior Cheer Level 4 All Girl galt es, den Titel zu verteidigen. Das leicht veränderte Team Magic Spirits Juniors überzeugte einmal mehr mit einer starken Leistung – so bleibt der Regionalmeistertitel in Kautzen! Zweimal Gold im Gepäck wurde während der Heimfahrt mit Sekt (Alkoholfrei) gefeiert.

Die Sektion Cheerleading des USV Kautzen sucht Nachwuchs in allen Altersklassen. Kontakt: Verena Wanko, Tel. 0664/925 2328.