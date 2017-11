Mit einer 2:6-Schlappe starteten die Kremser Eagles am Samstag in Amstetten in die neu formierte Landesliga West. Mit dabei waren auch vier Zwettler: David Schierhuber, Philipp Kuchelbacher, Gregor Preissl und Andreas Rabl.

Die Zwettler Hurricanes waren allerdings außen vor. Krems kündigte den Braustädtern nämlich die Spielgemeinschaft auf. „Krems wollte wieder alleine spielen, mehr echte Heimspiele haben“, sagt EHC-Obmann Kurt Kuchelbacher zerknirscht.

Nur noch vier Spieler blieben übrig

Damit ist nun auch die letzte verbliebene Mannschaft aus dem Kerngebiet der einstmals großen Woodquarter Hockey League, wo um die Jahrtausendwende neben Zwettl mit den Bull Dogs aus Göpfritz, den Garser Penguins, den Woodquarter Ice Warriors (Gemeinschaft von Alt-Kickern aus dem Raum Schrems, Kirchberg und Heidenreichstein) und zwei Waidhofner Teams (Eisbären und Stockenten) zeitweise sechs Waldviertler Teams vertreten waren, aus dem Spielbetrieb ausgestiegen.

„Für uns ist das natürlich sehr blöd“, sagt Kuchelbacher. „Alleine können wir nicht spielen, haben momentan nur vier Spieler.“ Krems hätte indes auch nicht mehr, sicherte sich allerdings die Dienste des Zwettler Quartetts. „Die Burschen wollen spielen, ich kann es ihnen nicht verdenken“, so Kuchelbauer.

Das Ende der Zwettler Hurricanes soll das aber nicht gewesen sein. Man will möglichst bald wieder einsteigen – im Idealfall schon nächste Saison. Die Zeit spielt momentan aber ohnehin für die Hurricanes: Im Nachwuchsbereich trainieren nämlich acht Nachwuchsspieler. „Einige kommen bald ins Alter, wo sie bei den Erwachsenen spielen können“, erklärt Kuchelbauer.

Für heuer steht allerdings nur Training auf dem Programm. Zweimal in der Woche geht‘s auf dem Zwettler Eislaufplatz rund. Donnerstags ist der Nachwuchs dran, am Samstag die Erwachsenen. Neue Gesichter sind dabei jederzeit gerne gesehen, wie Kuchelbauer betont: „Vielleicht können wir dann wieder eine neue Mannschaft aufbauen …“ – und damit zumindest einen Teil der einstmals großen Eishockey-Tradition im Waldviertel wieder hochhalten.