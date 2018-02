Letztlich waren die Wunden, die Harry Simon vom Einzel-WM-Auftakt in Astana (Kasachstan), die er sich zugezogen hat, als ihn WM-Rookie Martin Haarahiltunen vom Bike holte, zu tief. Wie schon in der Vorwoche angekündigt, ließ er aufgrund der Knieverletzungen die Team-WM in Shadrinsk (Russland) am vergangenen Wochenende aus – und damit wohl seine größte Medaillenchance der Saison.

„Es ist noch alles geschwollen, das Knie noch dicker, es ist voll mit Wundflüssigkeit“, schildert der Pfaffenschlager. „Ich kann außer liegen und abwarten nichts machen. Das Problem ist, dass die Gefäße beim Abwinkeln des Knies immer wieder aufreißen und die Heilung weiter verzögern.“

"Zum Hinterherfahren muss ich dort nicht hin"

Ob er am Wochenende beim Grand Prix in Togliatti (Russland) starten wird, ließ er offen. „Wenn ich zu 80 oder 90 Prozent fit bin, brauche ich nicht an den Start gehen. Zum Hinterherfahren muss ich dort nicht hin!“

Bei der Team-WM im Torpedo-Stadion von Shadrinsk gingen in Sibirien bei -20 Grad Celsius übrigens Franky Zorn und Charly Ebner im Duo für Österreich an den Start und holten hinter Russland und Schweden die Bronzemedaille.