Der harte Hund Harry Simon verblüfft wieder einmal alle. Dass er nach seinem Sturz in Togliatti, bei dem er sich den Fuß lädierte, überhaupt bei der zweiten WM-Station in Shadrinsk an den Start gehen würde, glaubte im Fahrerlager kaum einer. Doch der Pfaffenschlager schlüpfte, kaum war sein Fuß genug abgeschwollen, um in den Stiefel zu passen, wieder in die Renn-Montur. In die Gänge kam er am Samstag in Sibirien jedoch nicht. Er holte nur einen Punkt – und den, weil er davon profitierte, als sich das russische Spitzen-Trio Igor Kononov, Dmitry Khomitsevich und Dmitry Koltakov, der als Sturzverursacher disqualifiziert wurde, in die Haare kam.

Wesentlich besser ging‘s Simon am Sonntag von der Hand. Der 49-Jährige kam seiner Kampflinie wieder näher, holte vier Punkte und war damit auch der einzige deutschsprachige Fahrer, der sich steigern konnte. Mehr Punkte seien momentan aufgrund seiner noch immer nicht ganz ausgestandenen Handverletzung nicht drin, sagte er bereits vergangene Woche.

Abschrecken lässt sich der ÖBB-Maschinenschlosser davon aber nicht. Im Gegenteil: Am Wochenende geht‘s weiter in die ehemalige kasachische Hauptstadt Almaty, die dritte WM-Station. Nicht mit dem Flieger, sondern mit dem eigenen Bus. Noch so etwas, mit dem Simon alle anderen Fahrer verblüfft.