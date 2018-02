Am Samstag fand im Eissportzentrum St. Pölten die diesjährige Gebietsmeisterschaft Nord statt. 13 startberechtigte Mannschaften aus den Bezirksgruppen Wald- und Weinviertel spielten um den Aufstieg in die Unterliga Mitte und gegen den Abstieg in die Bezirksmeisterschaften.

Gebietsmeister mit 18 Punkten und damit Aufsteiger wurde der USC Grafenschlag I mit den Sportlern Markus Hackl, Manfred Fuchs, Markus Meidl und Leopold Hochstöger. Ebenfalls als Aufsteiger stand der ESV ASKÖ Gerasdorf mit 17 Punkten fest. Zweitbeste Waldviertler Mannschaft wurde die SG ESV Zwettl-USC Großglobnitz (Gerhard Kreutzer, Karl Widhalm, Robert Dietrich, Franz Bruckner), die sich mit zwölf Punkten an der fünften Stelle platzierten. Absteigen müssen die Weinviertler Mannschaften SSV Zellerndorf, SV Stocksport Spillern und SSV Hollabrunn sowie die Waldviertler Mannschaft USC Grafenschlag II, die Zwölfter wurde.

Die weiteren Platzierungen der Waldviertler Vereine: 6. Platz Pölla Aktiv (11 Punkte), 7. Platz USV Stocksport Langschlag (10), 8. Platz SV Waidhofen/Thaya (10), 9. Platz ASKÖ ESV Schrems (8).