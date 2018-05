In Hochrindl in Kärnten wurde heuer erstmals der „JOLsport Run Kärnten“ ausgetragen – eine Veranstaltung, die sich über drei Tage erstreckte. Auch Hans- Jürgen Fanter vom LTU Waidhofen nahm die unglaubliche Herausforderung zum ersten Mal an, 73km mit 3.000 Höhenmetern läuferisch zu überwinden. „Persönlich hatte ich mir bei meinem bisher längsten mit den meisten Höhenmetern versehenen Ultralauf als Ziel das Durchkommen gesetzt.“ Das gelang eindrucksvoll.

Am ersten Tag fand der Hüttenlauf mit 10 km und 390 Höhenmetern statt, welchen er mit etwas Reserve für die beiden folgenden Tage in 1:01:26,7 Stunde absolvierte. Das Highlight stellte der Nockbergmarathon am nächsten Tag mit 42,2km und 1900 Höhenmetern dar, welche Fanter teilweise ziemlich verzweifeln ließen. Trotzdem konnte er nach knapp sechs Stunden mit viel Durchsetzungskraft das Ziel glücklich erreichen.

"Endergebnis wäre ausbaufähig gewesen"

Am dritten und letzten Tag war schließlich der Hochrindl-Trail ausständig, der mit 19km und 700 Höhenmetern die Krönung bildete. Am Ende erreichte Fanter in der Gesamtwertung den 28. Platz in einer Zeit von 8:59:32 Stunden.

Der Extremsportler zeigte sich mit dem Ergebnis zufrieden, „jedoch wäre das Endergebnis noch ausbaufähig gewesen“. Der Langdistanzen-Spezialist hat bereits weitere Termine im Kopf: so wird er unter anderem beim „Rote Nasen Lauf“ in Dobersberg, dem „6. Pleissinger Wunschlauf“ und als Highlight bei der „13. Tour de Tirol“ mit 75km und 3.500 Höhenmetern starten.