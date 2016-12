Das 19. Adventpokalturnier des ASV Eaton Schrems in der Schremser Stadthalle ist Geschichte. Am zweiten Wochenende waren bei den jüngeren Jahrgängen traditionell wieder die Banden aufgebaut – für klassischen Hallenfußball. „Es war sehr erfreulich“, bilanzierte Turnierleiter Jürgen Prüfer. „Viele Zuschauer, gute Stimmung und starke Leistungen. Wichtig ist bei den Kleinen immer, dass sie Spaß haben und dass sich keiner weh tut.“

Wie schon das vergangene Futsal-Wochenende begann auch die zweite Turnierserie mit einem Heimsieg. Der SV Kirchberg holte sich den Sieg im U9-Turnier mit einem 3:2-Erfolg über Horn. „Kirchberg war überhaupt wieder sehr gut drauf“, gab‘s Lob von Prüfer. „Was Harald Weixelbraun und Co. da auf die Beine stellen, kann sich echt sehen lassen.“ Die Kirchberger waren (in einer NSG mit Nondorf) bei allen sieben Jahrgängen vertreten. Dafür ging der Wanderpokal bereits zum dritten Mal in Serie und damit fix an den SVK. Darüber hinaus waren die Kirchberger mit zwei Siegen (U9, U12), einem zweiten Platz (U10) und einem dritten Platz (U15) auch die erfolgreichste Mannschaft heuer.

Das U8-Turnier am Sonntagvormittag ging an den FC Stadlau, der kein einziges Gegentor kassierte. Ähnlich dominant war Finalgegner FAC. Dritter wurde Schrems A. Auch die Schremser U10 holte, mit dem finalen Erfolg gegen die Waidhofner Talente, den dritten Platz hinter Kirchberg und Simmering.