WAIDHOFEN - PERCHTOLDSDORF DEVILS 39:21.

Der UHC Waidhofen startete bärenstark ins zweite Saison-Heimspiel, überraschte die Devils, lag bald mit 8:2 voran. Dank der stabilen, kompakten Abwehrleistung und guten Chancenauswertung bauten die Waldviertler den Vorsprung bis zur Pause auf 19:11 aus.

In der zweiten Halbzeit riss dann der Spielfluss kurzfristig ab, Ungenauigkeiten im Angriff und Konzentrationsprobleme in der Verteidigung häuften sich. Dennoch gelang es, den Vorsprung zu halten – nach einer starken Schlussphase stand letztlich ein 39:21-Kantersieg auf der Anzeigetafel in der Sporthalle Horn. „Solche Spiele heben die Moral der ganzen Mannschaft. Trotz der vielen Ausfälle haben wir sehr kompakt und kollektiv stark gespielt“, bilanzierte UHC-Sprecher Nikolaus Becker. Hervorzuheben seien dennoch fünf Männer: Michael Pallnstorfer (9 Tore), Fabian Angerer und Sebastian Höfinger (je 6), Neuzugang Christian Weisgram (5) und Torhüter Dominik Brantner.