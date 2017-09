Am Sonntag geht‘s auch für Waidhofen mit der Meisterschaft wieder los. Zum Auftakt der 2. Landesliga wartet auswärts das Team der Torpedos Perchtoldsdorf.

„Unser Ziel ist die Teilnahme am Oberen Play-off. Wir sind sehr positiv gestimmt, waren in den vergangenen Saisonen nur knapp nicht dabei. Wichtig wird daher der Start in die Meisterschaft sein“, meint Nikolaus Becker, der nicht nur Spieler, sondern nun auch Obmann des Vereins ist. Der 20-Jährige übernahm diese Funktion von Georg Süß.

„Ich kann auf ein erfahrenes Team im Vorstand und auf die Vereinsleitung zählen. Wir werden versuchen, die exzellente Arbeit der letzten Jahre von Georg Süß fortzusetzen sowie den Verein noch weiterzuentwickeln“, so Becker. Ein Hauptaugenmerk soll weiter den Jugendmannschaften gelten. In der kommenden Saison stellt Waidhofen gleich vier: U9, U11, U13 und U15.

Ein weiteres, eher langgestecktes Ziel sei es, die Heimspielstätte nach Waidhofen zu legen, um den Handballsport damit wieder in die heimische Sporthalle zu bringen. Denn aktuell bestreiten die Waidhofner ihre Meisterschafts-Heimpartien in der Sporthalle Horn.