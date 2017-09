Es war erst sein dritter Marathon, aber der verlief ziemlich erfolgreich: Der Groß Sieghartser Rene Armberger finishte in Krems als bester Waldviertler an der siebenten Stelle. Zwar ging sich sein Ziel, eine Zeit unter 2:50 Stunden knapp nicht aus, 2:51:01 bedeuteten aber eine persönliche Bestleistung. „Leider hat mir auch das Wetter etwas einen Strich durch die Rechnung gemacht.“ Denn Wind und Regen verlangten den Sportlern alles ab. Was bei Armberger noch dazu kam, war, dass er just in der Woche vor dem Marathon erkrankte. „Da bin ich neun Monate lang topfit und dann das …“

Einen Siegerkranz gab‘s für Cornelia Krapfenbauer (r.), die sich beim Frauen-Marathon vor Veronika Limberger durchsetzte. | privat

Daher dosierte er auch zunächst das Tempo, steigerte sich aber, sodass er die zweite Renndistanz ab Kilometer 21,1 (1:25,17) fast ident mit der ersten 1:25,41) abschloss. In seiner Altersklasse M30 bedeutete das sogar Platz drei!

Frauensiegerin kommt aus dem Waldviertel

Ebenfalls aufs Stockerl – und zwar ganz nach oben – schaffte es die Zwettlerin Cornelia Krapfenbauer, die den Marathon bei den Frauen gewann. Zwar verpasste auch sie ihr angepeiltes Zeit-Ziel mit drei Stunden, eine Zeit von 3:01:18 sollte aber für Platz eins und somit den Landesmeistertitel reichen.

„Ich wollte noch vom Triathlon-Training heraus zum Saisonabschluss einen Marathon laufen –am Ende war‘s aber muskulär ein hartes Unterfangen“, so die Zwettlerin. Durch Anfeuerungsrufe ihrer Fans, gab Krapfenbauer aber nochmals Vollgas und finishte in Krems als schnellste Frau!