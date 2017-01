Der aus Gastern stammende Martin Leirer hat – gemeinsam mit einigen sportbegeisterten Eltern – in seinem Wohnort Oberwaltersdorf den Verein „Triheroes ASKÖ NÖ“ gegründet.

Der offizielle Start des neuen Triathlon-Klubs war vielversprechend: Im Turnsaal der Neuen Mittelschule Oberwaltersdorf trainierten die Kids unter der Anleitung von Skilegende Hans Enn – motiviert und begeistert von der Anwesenheit der vielen Kinder und Jugendlichen, lief der prominente Coach zur Hochform auf.

Martin Leirer ist Vater von zwei Kindern und der zurzeit aktivste Triathlet im Trainerteam, will auch in seiner alten Heimat für mehr Triathlon-Training sorgen. „Es ist auch beabsichtigt, im Waldviertel eine Depandance zu errichten. Dafür suchen wir motivierte Trainer, wollen Kooperationen gründen.“ Kontaktaufnahme per mail: m.leirer@gmail.com