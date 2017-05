Die Sportakrobaten vom USV Dobersberg waren am Wochenende als Veranstalter aktiv, luden zum 4. Internationalen Waldviertel Cup sowie zur NÖ-Landesmeisterschaft in der Sporthalle Waidhofen/Thaya. Über 100 Formationen aus fünf verschiedenen Ländern, darunter Polen, Ungarn, Tschechien, Deutschland und Österreich, waren am Start.

Unter den insgesamt 19 Vereinen konnte auch der USV Dobersberg ganz vorne mitmischen. Die zahlreichen Zuschauer sorgten für gute Stimmung und belohnten die Leistungen der Sportler mit viel Applaus.

Den Anfang machten Theodor Dorfinger und Julian Knapp, die erstmals auch ihr neues Wettkampfoutfit präsentierten. Sie überzeugten die Kampfrichter und die Zuschauer mit ihrer schwungvollen Kür, brachten die Halle zum Mitklatschen und sicherten sich den ersten Platz.

In der Klasse Jugend 3 starteten zwei Formationen des USV Dobersberg. Mit einer technisch sehr korrekten Kür überzeugten Johanna Haider und Selina Weissinger. Sie durften sich über den zweiten Platz freuen. Marion Lindner und Lisa Handl legten ebenfalls eine präzise Leistung an den Tag und platzierten sich dicht dahinter auf Rang drei.

Bei den Trios in der Klasse Jugend 2 gelang Nadine Weber, Daniela Schmid und Jenny Neid dank einer sauberen Ausführung mit dem dritten Platz der Sprung aufs Podest. Gleich dahinter reihten sich Natalie und Sophie Schober sowie Raphaela Nagelmaier ein. Julia Schober und Larissa Perzi brachten eine gute Leistung auf die Matte und landeten auf dem fünften Platz.

Isabell Willinger und Leonie Mejta steigerten ihre Leistung im Vergleich zum letzten Wettkampf noch weiter und turnten sich aufs Podest – Platz drei. Bianca Garschall und Valentina Moser brillierten während ihrer ganzen Performance einwandfrei und verdienten sich somit den ersten Platz in ihrer Klasse.

Auf dem Weg zur Europameisterschaft

Das Mixpaar, bestehend aus Nico Richter und Lena Meinhard, brachte durch die elegante Balancekür sowie die technikstarke Tempokür die Zuschauer zum Staunen und gab der Jury kaum einen Grund, die Stifte zu zücken und Abzüge zu notieren. Mit zwei überragenden Wertungen zeigten sie erneut, dass ihrer Teilnahme bei der Europameisterschaft in Polen im Oktober nichts mehr im Wege steht.

Nicole Knapp und Christina Datler, das jüngste Paar in ihrer Klasse, hatte Probleme mit starker Nervosität vor dem Heimpublikum – sie mussten sich wegen einiger Fehler mit dem sechsten Platz zufrieden geben. Das Trio Emilia Litschauer, Stefanie Fuger und Viktoria Datler lieferte sich ein Kopf an Kopf Rennen mit der starken Konkurrenz aus Krems. Die drei Mädels waren an beiden Tagen am Start und zeigten ihre Küren souverän, sie erreichten den dritten Platz.

Die Sportakrobatik-Familie zeigte vollen Einsatz bei der Organisation, wodurch der Wettkampf wieder zu einem gelungenen und erfolgreichen Highlight wurde.