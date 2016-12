WAIDHOFEN I - BRUCK/LEITHA I 6:2. Mit dem Sieg gegen Bruck an der Leitha platzierte sich die ungeschlagene erste Mannschaft an der Tabellenspitze des Herbstdurchgangs. Kai Yi Chen legte mit drei Siegen in den Einzelspielen gegen Kristina Österreicher, Christian Rericha und Roman Kiessling vor, die Mannschaftskollegen Mathias Neuwirth und Moritz Stetina brillierten ebenfalls mit jeweils einem Sieg. Chen und Neuwirth beschlossen die Partie mit einem überzeugenden Sieg im Doppel gegen Österreicher und Kiessling – Endstand: 6:2.

Oberliga D

HORN I - WAIDHOFEN II 7:0. Nachdem die zweite Mannschaft aufgrund mehrerer Ausfälle nicht antreten konnte, bekam Horn die Punkte. Waidhofen 2 startet damit mit dem vierten Tabellenplatz in die Frühjahrssaison.

Unterliga Nord

WAIDHOFEN III - ZWETTL I 6:1. Die dritte Mannschaft behauptete sich gegen den Tabellenzweiten Zwettl 1. Gerhard Schmid und David Wais zeigten eine starke Leistung im Einzelspiel. Thomas Prager musste kämpfen, um gegen Gabriel Grünstäudl in fünf Sätzen zu siegen, gegen Markus Koppensteiner reichte es allerdings nicht. Das Doppel entschieden Schmid und Wais in fünf Sätzen für sich. Mit dem Sieg gegen Zwettl bleibt Waidhofen 3 in der Tabellenmitte. Es gilt, diese Leistung im neuen Jahr zu halten.

1. Klasse Nord

SG WEITRA/LANGSCHLAG III - WAIDHOFEN IV 6:1. Die vierte Mannschaft musste auswärts zu zweit mit Gerhard Streicher und Rudolf Schneider antreten und eine 1:6-Niederlage einstecken. Schneider sicherte sich dabei den Ehrenpunkt gegen die routinierten Spieler aus Weitra/Langschlag. Dieser spielten sowohl im Einzelspiel als auch im Doppel wesentlich stärker, lediglich einige wenige Sätze entschieden die Waidhofner für sich.