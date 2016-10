Die Handballer der dritten Sportklassen der NMS Waidhofen/Thaya sind sowohl bei der Landes- als auch bei der Regionalmeisterschaft (NÖ, OÖ und Wien) ungeschlagen geblieben, qualifizierten sich somit für das Final-Event in Radstadt (Salzburg). Dort trafen sich in der Vorwoche die besten sechs Mannschaften aus ganz Österreich zum zweitägigen Turnier um den Bundesmeister-Titel.

Gleich im ersten Match zeigten die Waldviertler Talente, dass sie zu den Titelanwärtern gehören, denn das Team vom BG/BRG Villach wurde klar mit 17:7 besiegt. Auch im zweiten Spiel gegen das Gymnasium Salzburg feierten die Waidhofner einen 12:9-Erfolg. Doch dann wurde die Anfangsphase gegen die SMS Schwaz (Tirol) verschlafen, so lief man bald einem Fünf-Tore-Rückstand hinterher. Von diesem Rückschlag erholte sich das Team von der NMS Waidhofen nicht mehr, unterlag mit 5:12 Toren.

Am zweiten Spieltag standen dann die schweren und entscheidenden Begegnungen gegen die Sportmittelschule Zwettl und das Gymnasium Graz auf dem Programm. Im Waldviertel-Derby gingen die Waidhofner wieder rasch in Führung, verteidigten den knappen Vorsprung bis zum Schluss, feierten am Ende einen 14:11-Sieg. Im letzten Gruppenspiel gegen das Gymnasium Graz wurde besonders hart um den Finaleinzug gekämpft. Der Schiedsrichter reagierte erst spät, doch dann hagelte es gelbe Karten und Zeitstrafen. Bei den großen, körperlich übermächtigen Grazern stand kurzfristig nur mehr ein Feldspieler auf dem Platz. Doch die Waldviertler konnten die Überzahl-Situationen nicht entsprechend ausnützen, unterlagen letztlich knapp mit 8:9.

Nur zwei Teams stärker: Schwaz und Graz

Somit wurde das Turnier auf Rang drei und der Bronzemedaille abgeschlossen. „Wir sind zwar ganz knapp am Finale vorbei geschrammt. Doch für uns ist es schon ein Riesenerfolg, das drittbeste Team in ganz Österreich zu sein“, freute sich NMS-Trainer Joachim Führer. Der Turniersieg ging an das Team aus Schwaz vor Graz.