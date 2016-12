Das letzte Match des Jahres haben die USG-Damen am Sonntag in Purgstall bestritten. Aufgrund einiger verletzungsbedingter Ausfälle konnten nur zehn Spielerinnen antreten. Der Wille zum Sieg war zwar gegeben, aber gereicht hat es letztlich nicht. Die Purgstallerinnen siegten in drei eindeutigen Sätzen gegen die geschwächten Sieghartserinnen.

Es dauerte einige Zeit, bis die USG-Damen im ersten Satz ins Spiel kamen, die Gegnerinnen brachten sich dadurch schnell in Führung. Aufgrund einiger Eigenfehler in der Annahme und im Angriff wurde es für die Waldviertlerinnen zunehmend schwieriger, ihren Rückstand aufzuholen. Die Mostviertlerinnen hielten die Führung bis zum Schluss – 25:14.

Der zweite Satz verlief ähnlich. Nach den ersten Service lagen die Sieghartserinnen bereits 0:5 im Rückstand. Die Leistung war zwar besser als im vorigen Satz, Purgstall ließ sich davon allerdings nicht beeindrucken. Trotz einiger Blockpunkte der Mittelblockerinnen hielten der Gastgeber stets den Vorsprung. Auch dieser Satz ging mit 25:14 an Purgstall.

Der dritte Satz ließ nochmals hoffen

In den dritten Satz starteten die USG-Damen wesentlich besser. Die Annahme funktionierte wieder und auch mit Angriffen konnte gepunktet werden. Beide Mannschaften hielten sich über weite Strecken ungefähr die Waage. Nach der ersten Auszeit führte die Heimmannschaft mit 8:5. Die Sieghartserinnen stellten darauf ihre Taktik etwas um, was den Ausgleich zum 10:10 zur Folge hatte. Der Satz verlief bis zum 20:20 sehr ausgeglichen, erst gegen Ende der Partie spielten die Purgstallerinnen wieder stärker. Mit 25:22 ging auch der letzte Satz an Purgstall.

Der USG beendete zum ersten Mal in dieser Saison ein Match ohne Satzgewinn, die Spielerinnen sind jedoch weiterhin motiviert und hoffen auf mehr Glück im nächsten Jahr. Ob die USG-Damen allerdings wieder den Aufstieg schaffen, bleibt abzuwarten.