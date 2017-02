Einen richtungsweisenden Schritt Richtung Meistertitel ging Waidhofens Einserteam beim Duell mit den zweitplatzierten Tullnern. Kai Yi Chen präsentierte sich i Topform, holte alle seine drei Einzel und blieb auch im Doppel mit Mathias Neuwirth siegreich. Neuwirth komplettierte mit zwei Einzelerfolgen den 6:3-Sieg der Waidhofner. Moritz Stetina musste seine beiden Spiele abgeben, Neuwirth eines.

Oberliga D: HADERSDORF I - WAIDHOFEN II 6:4. Nur zu zweit traten die Gäste an, lagen damit von Beginn weg mit 0:3 in Rückstand. Roland Rubick konnte zwar drei Einzel gewinnen, Gerold Kornell aber nur eines und musste überhaupt seine ersten beiden Niederlagen in der laufenden Meisterschaft hinnehmen. Die beiden Waidhofner führen aber nach wie vor die Liga-Einzelrangliste an.

Unterliga Nord: HORN II - WAIDHOFEN III 6:4. Ebenfalls nur zu zweit musste Waidhofen III in Langau gegen Horn II ran. Gerhard Schmid setzte sich infolge bei seinen drei Singles durch und gewann auch das Doppel mit Thomas Prager. Am Ende war‘s für Waidhofen aber zu wenig.

1. Klasse Nord: WAIDHOFEN IV - HORN III 4:6 . Auch in diesem Duell mit Horn zogen die Waidhofner den Kürzeren. Harald Reifschneider und Rudolf Schneider konnten jeweils im Doppelpack anschreiben, Gerhard Streicher ging leer aus.

WAIDHOFEN V - OTTENSCHLAG IV 1:6. Zehnte Niederlage im elften Saisonspiel für Waidhofen V – gegen den Tabellenzweiten war kein Kraut gewachsen. Für den Ehrenpunkt sorgte Andreas Gusenleitner.