ST. PÖLTEN - GROSS SIEGHARTS 3:2.

Die routinierten Gastgeberinnen starteten mit starkem Aufschlag und einer schnellen 7:0-Führung in die Partie. Doch dann konterte Ulrike Fuchs mit einer mächtigen Serviceserie, diese brachte die 11:7-Führung für die Sieghartserinnen. Der knappe Vorsprung konnte zwar lange Zeit gehalten werden, doch letztlich hatten die St. Pöltnerinnen das Glück auf ihrer Seite, gewannen knapp mit 26:24.

Danach machte das Team von der USG Groß-Siegharts deutlich weniger Fehler, agierte konstanter beim Zuspiel bzw. bei den Angriffen. Bis auf kurze Phasen, wo sich die Waldviertlerinnen wieder zurückkämpfen mussten, lagen sie die meiste Zeit in Führung, zwangen die Gegner zu Fehlern und gewannen schließlich beide Sätze mit 25:22.

Sieghartser Leistung schwankte massiv

Die starke Leistung konnte auch noch zu Beginn des vierten Satz abgerufen werden. Dank starkem Service von Kapitänin Alexandra Fenz, viel Kampfgeist und Einsatz lag die USG bei der ersten Auszeit mit 8:5 in Führung. Doch dann, nach der 16:9-Führung, wurde die Gäste nervöser und die Gegner wieder stärker – 17:17.

Gegen Satzende führten fatale Fehler des Schiedsgerichts und des Schreiberpults zu Unruhen in der gesamten Halle, welche die USG-Mädls komplett aus dem Konzept brachten. Die Gegnerinnen glichen mit 25:19 Punkten auf 2:2 in Sätzen aus.

Im Entscheidungssatz lagen die Sieghartserinnen zuerst mit 5:4 vorne, dann führte St. Pölten mit 9:7. Nach dem Seitenwechsel kippte das Geschehen endgültig auf die Seite der Gastgeberinnen, weil sich bei den Waldviertlerinnen wieder zu viele Fehler einschlichen – 15:10.

„Diesmal konnten wir nur phasenweise die Leistung abrufen, die uns in den Spielen davor ausgezeichnet hat – nämlich: gute Annahme, druckvolles Service und starke Angriffe.“, bilanzierte Siegharts-Coach Siegfried Mayer.

NÖVV-Cup

Die ersten beiden Runden im NÖ-Cup wurden am 26. Oktober in Melk ausgetragen. Das Team von der USG Groß-Siegharts traf zunächst auf Purgstall, zeigte dort massive Leistungsschwankungen, aber auch großen Kampfgeist. Nach mehr als zwei Stunden hatten die Waldviertlerinnen letztlich den längeren Atem, siegten mit 3:2 Sätzen.

In Runde zwei kam es zum Waldviertel-Derby gegen Zwettl. Nachdem die letzten Partien an die wesentlich routinierten Zwettlerinnen gegangen waren, schlugen die Sieghartserinnen zurück, feierten einen hart umkämpften 3:1-Triumph. Dieser bringt den Einzug ins Viertelfinale, welches am 12. Februar 2017 stattfinden wird.