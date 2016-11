WAIDHOFEN - TULLN 34:24.

Der UHC Waidhofen startete vollmotiviert ins dritte Heimspiel der Saison, lieferte sich mit der jungen Tullner Mannschaft zunächst einen offenen Schlagabtausch. Die ersten Chancen wurden auf beiden Seiten souverän verwertet, bis zum 10:8 war eine ausgeglichene Partie zu sehen. Doch dann wurden die Waldviertler immer stärker, bauten den Vorsprung dank der starken Wurfausbeute von Michael Pallnstorfer (11 Tore) und einigen wichtigen Paraden von Tormann Dominik Brantner auf 18:11 aus.

Mit diesem Polster ging der UHC Waidhofen offensichtlich entspannt in die zweite Hälfte. Das komfortable Sieben-Punkte-Plus wurde souverän verteidigt, erst im letzten Viertel kam wieder mehr Leidenschaft ins Spiel. Besonders die schnellen Konter verschafften den Waidhofnern die nötige Luft in der Abwehr und führten zu plus zehn Toren.

Erst in der Schlussphase ging beim dezimierten UHC-Kader die Luft aus, trotzdem konnte der Vorsprung gehalten werden – Endstand: 34:24. Hervorzuheben seien laut Pressesprecher Nikolaus Becker: „Peter Pallnstorfer, mit unermüdlicher Laufleistung in der Verteidigung, sowie die beiden Topscorer, Michael Pallnstorfer (11 Tore) und Fabian Angerer (9).“

AMIGOS - WAIDHOFEN 29:23.

Der Waidhofner Siegeszug wurde zu Allerheiligen vom ungeschlagenen Tabellenführer gestoppt. Das eingespielte Heimteam stand hinten kompakt, der Torhüter parierte bärenstark, so führten die Korneuburger zur Pause mit 13:10. Die zweite Hälfte begann in der gleichen Tonart.

Wegen der zahlreichen Ausfälle konnten sich die Waldviertler kaum erholen, Fehlentscheidungen häuften sich, die miserable Wurfausbeute zog sich durch die Partie, letztlich kamen auch noch spielentscheidende Abwehrfehler hinzu. Einzig der gewohnte Kampfgeist hielt die Waidhofner lange im Spiel, doch zum Schluss reichte der Biss nicht mehr. Endstand 29:23.

„Verlierer suchen Ausreden, Gewinner Lösungen“, sagte UHC-Trainer Fritz Pallnstorfer. „Unser Hauptproblem ist und bleibt die Trainingsleistung. Das ist und bleibt der Schlüssel zum Erfolg!“