Bereits zur Tradition geworden ist der Ausflug der Breitensportler vom SVÖ Groß Siegharts am Nationalfeiertag zu den Ötscherbären in Feichsen. Sechs Woodquarter Speedies standen dort beim Vereinsturnier am Start, 34 Mensch-Hund-Teams lieferten sich einen beeindruckenden Wettkampf.

Fabian Hauer und sein genialer Partner Diego bewiesen wieder einmal, dass man mit positiven Rückmeldungen im Hundetraining sehr viel erreichen kann. Auf eine gute Bewertung in der Unterordnung folgten die schnellsten Laufzeiten des gesamten Turniers. Aufgrund der Wertung mittels Alterspunkte musste sich das eingespielte Team nur Dietmar Zott und seiner Dunja geschlagen geben, freute sich über Platz zwei.

Ferry Gutlederer und seine Abby traten zum ersten Mal für die Woodquarter Speedies an und erreichte Platz 14, dicht gefolgt von Corina Schäfer mit dem jungen Kooikerhondje Chili auf Rang 15. Gernot Blieberger und Alexa wurden 17., Silke Mlejnek mit Josy 21.

Nach dem regulären Bewerb fand der Ultra Combination Speed Cup statt. Bei dieser speziellen Herausforderung im Ötscherland werden Parcours, Hürden und Slalom direkt nacheinander gelaufen, daher ist gute Kondition bei Hund und Mensch erforderlich. Die Lokalmatadore waren unschlagbar – Fabian Hauer und Diego landeten auf Rang fünf, 10. Michael Pany und Axel, 14. Gernot Blieberger und Alexa, 25. Silke Mlejnek und Josy.