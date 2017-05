In Amstetten ging es für die Sektion Sportakrobatik des USV Dobersberg beim Kids Cup und First Step Bewerb erneut um gute Platzierungen. Die besten vier Teams aus den beiden Kids Cup Disziplinen (Paar und Trio) durften schließlich mit dem Einzug in den Bundes Kids Cup im Rahmen der österreichischen Meisterschaften rechnen.

Beim First Step erzielten Claudia Jordan und Denise Widhalm mit einem souveränen Auftritt den dritten Platz und sicherten sich somit die Bronzemedaille. Lara Dangl und Sara Siegl erreichten, trotz eines kleinen Fehlers, Rang fünf. Den sechsten Platz holten sich Janine Pfeiffer und Anne-Marie Kössner, Platz neun ging an Julian Gruber und Katharina Drucker.

Dobersberger Duo holt Goldmedaille

Beim Kids Cup durfte sich der USV Dobersberg sogar über eine Goldmedaille freuen, die sich Lena Amberger und Cassedy Taxpointner mit einer nahezu perfekten Kür verdienten. Damit ziehen die beiden auch in den Bundes Kids Cup ein. Carina Hofer und Tarja Oberbauer platzierten sich auf Rang sechs, Leonie Eggenberger und Lara Mayer dahinter auf Rang sieben. Leonie Wais und Alena Tomaschek erreichten den zehnten Platz.

Auch die Trios lieferten gute Leistungen ab. Achillea Zangl, Nina Altmann und Eliane Appel holten sich die Bronzemedaille und dürfen sich ebenfalls über die Teilnahme beim Bundes Kids Cup freuen. Leonie Bittermann, Mira Appel und Diana Sprinzl erreichten Rang sieben.

Wiener Landesmeisterschaft. Der USV Dobersberg war auch zu Gast bei den Wiener Landesmeisterschaften. Fünf Formationen nutzen den Tag als Generalprobe für die niederösterreichische Landesmeisterschaft in Waidhofen/Thaya. In der Klasse Jugend 2 erreichten Larissa Perzi und Julia Schober den sechsten Platz. Nadine Weber, Daniela Schmid und Jenny Neid erzielten bei den Trios Rang sechs, Natalie und Sophie Schober sowie Raphaela Nagelmaier landeten auf Rang fünf. In der Klasse Jugend 3 gab es dann gleich zweimal Edelmetall. Marion Lindner und Lisa Handl holten sich den ersten Platz, Selina Weissinger und Johanna Haider durften sich über die Silbermedaille freuen.

Somit sind die Sportakrobaten bestens gerüstet für die NÖ-Landesmeisterschaften sowie der 4. Internationale Waldviertel-Cup, ausgetragen vom USV Dobersberg in der Waidhofner Thayatal-Halle. Los geht‘s am Samstag und Sonntag jeweils ab 10 Uhr, die heimischen Sportler erhoffen sich natürlich viele Zuschauer und Medaillen.