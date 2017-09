Die Dobersberger Sportakrobaten machten sich auf den Weg nach Lissabon zum „Lisbon International Acro Cup“. Neben den zwei Formationen, die sich für die Europameisterschaft im Oktober in Polen qualifiziert haben, Nico Richter/Lena Meinhard, sowie Stefanie Fuger/Viktoria Datler/Emilia Litschauer, durften auch die „Youngsters“ Theodor Dorfinger/Julian Knapp und Leonie Mejta/Isabell Willinger internationale Wettkampfluft schnuppern.

Turnten sich auf den fünften Platz: Leonie Mejta und Isabell Willinger. | privat

Das tat die junge Garde hervorragend: Leonie und Isabell überraschten im großen Starterfeld mit dem Einzug ins Finale und freuten sich über den fünften Platz. Nach einem kleinen Hoppala am ersten Tag erreichten Theodor und Julian im Finale den zweiten Platz.

Aber auch die „Großen“ wussten zu überzeugen. Das Trio Stefanie Fuger/Viktoria Datler/Emilia Litschauer änderte die Tempokür mit Erfolg. Sie konnten sich in der Artistik enorm steigern und sicherten sich im Finale den fünften Platz.

Platz drei in der Tempokür gab’s für das Mixed-Dup Nico Richter/Lena Meinhard. Im Finale zeigten sie eine saubere und ausdrucksstarke Kür. Zu ihrem Nachteil wurde bei diesem Wettkampf das Finale nicht von Null gestartet, sondern die Ergebnisse aller drei Tage zusammengezählt. Somit schrammten die Beiden als Vierte knapp am Podest vorbei. Die nächsten vier Wochen werden nun noch für den Feinschliff der Übungen genutzt und am 10. Oktober geht’s dann auch schon mit der Euro in Polen los!