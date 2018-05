Zwei Tage lang verbrachten die Akrobaten des USV Dobersberg in Graz, um an den Steirischen Landesmeisterschaft teilzunehmen. Der USV nahm mit insgesamt acht Formationen teil und landete sechsmal am Stockerl!

Bei den Paaren in der Klasse „Jugend 2“ siegten Klara Garschall und Amelie Winkelbauer knapp von den Teamkolleginnen Lena Amberger und Cassedy Taxpointner. Auch bei den Trios in dieser Klasse holten sich Pia Wagner, Carina Hofbauer und Alena Tomaschek die Goldmedaille. Platz fünf ging an Selina Weissinger, Marion Lindner und Johanna Haider.

Zwei Formationen traten heuer erstmals in der Klasse „Jugend 1“ an. Das Burschen-Paar Theodor Dorfinger und Julian Knapp sorgte für eine tolle Stimmung in der Sporthalle und wurde dafür mit der Goldmedaille belohnt. Leonie Mejta und Isabell Willinger holten sich bei den Damenpaaren in dieser Klasse den zweiten Platz, vor ihnen lagen nur die WM-Teilnehmer aus Krems. Das Trio Daniela Schmid, Nadine Weber und Jenny Neid ging ebenfalls erstmals in der schwierigeren Klasse „Junioren 2“ an den Start und belegte Platz vier.

Das erst letztes Monat von der WM heimgekehrte Mixed-Paar Nico Richter und Lena Meinhard stellt auch in der Steiermark sein Können unter Beweis und stand am Podest einmal mehr ganz oben.

Die nächste Herausforderung wartet bereits. Übernächstes Wochenende geht‘s zur NÖ Landesmeisterschaft nach Amstetten.