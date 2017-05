Herren Landesliga B2

BH WR. NEUSTADT - WAIDHOFEN/ THAYA 3:6.

Das Waldviertler Spitzenteam ist mit einem klaren Auswärtserfolg in die neue Saison gestartet. Stefan Steinmetz, Andreas Trinko und Philipp Schneider stellten gleich mit souveränen Zwei-Satz-Siegen auf 3:0. In Anbetracht der Niederlagen von Gerhard Zlabinger und Sektionsleiter Philipp Dörre gelang dann Bernhard Jank, der sich ebenfalls in zwei Sätzen durchsetzte, ein wichtiger Erfolg.

„Mit der 4:2-Führung im Rücken war es einfacher, die richtige Doppelaufstellung zu finden“, erklärt Dörre. Das Duo Steinmetz/Zlabinger vergab mit der hauchdünnen Niederlage im Match-Tiebreak die Chance auf drei Punkte. Doch die Paarung Schneider/Trinko gewann souverän, Jank/Dörre knapp mit 6:4 und 7:6.

Zum ersten Heimspiel am Samstag kommt nun der ESV OeNB ins Waidhofner Freizeitzentrum. „Auch nicht ganz einfach, aber sicherlich machbar“, befindet Philipp Dörre. Nach dem überraschenden Abgang von Michael Pallnstorfer zum KTK Krems müssen die Saisonziele neu definiert werden: „Für uns geht es wieder nur um den Klassenerhalt. Ein erster Schritt dazu ist mit dem Sieg in Wiener Neustadt getan.“