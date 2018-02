„Viel wird davon abhängen, wie dieses Spiel ausgeht“, meinte Waidhofens Mannschaftsführer Mathias Neuwirth vor dem Duell bei Urltal I. Mit einem Sieg hätte Schlusslicht Waidhofen wieder etwas näher an die davor platzierten Teams schnuppern können – nach der klaren 2:8-Niederlage sieht’s aber danach aus, als ob der Aufsteiger gleich wieder aus der höchsten NÖ Spielklasse, der Donic Liga, absteigen müsste. Vor allem dann, wenn es zwei Teams treffen sollte.

Erst einen Sieg konnten die Waidhofner in elf Runden einfahren. Dabei liegt Neuwirth, der auch in St. Peter für die beiden Punkte verantwortlich war, mit einer 17:8-Bilanz aktuell immerhin an der elften Stelle der Einzelrangliste. „Bei vier Spielern muss es auch eine gewisse Konstanz geben, um in der Endabrechnung anzuschreiben“, so Neuwirth. Kai Yi Chen, bestplatzierter Waidhofner in der Einzelrangliste beim Landesliga-Titel, weist eine noch ausgeglichene Bilanz aus – 11:11. Bei Gerold Kornell (4:19) und Moritz Stetina (1:24) ist diese aber deutlich negativ.

Neuwirth weiß aber auch, dass Waidhofen bewusst einen schwierigeren Weg eingeschlagen hat: „Wir spielen mit vier Eigenbauspielern, während andere Teams aufrüsten.“ Ich denke, dass wir noch die Einzigen in der Liga sind, die diesen Weg gehen.“ Nächste Chance zum Punkten gibt‘s am Samstag, auswärts bei Wiener Neudorf III.