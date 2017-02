2. Landesliga B: WIENER NEUDORF IV - WAIDOFEN I 4:6.

Gleich mit der ersten Begegnung in der Rückrunde holten sich die Waidhofner die Spitzenposition zurück. Dabei war‘s aber ein hartes Stück Arbeit. Denn Wiener Neudorf trat nur mit zwei Spielern an, wodurch Waidhofen mit einer 3:0-Führung startete. Von den schließlich sieben ausgetragenen Partien konnten die Hausherren vier gewinnen, Waidhofen schrieb durch Mathias Neuwirth, Kai Yi Chen und dem Doppel Neuwirth/Chen drei weitere Male an, was am Ende für einen knappen Erfolg sorgen sollte. Moritz Stetina blieb aufseiten der Waidhofner ohne Erfolg.

BADEN III - WAIDHOFEN I 1:6.

Absolut nichts anbrennen ließen die Waidhofner am Sonntag beim Nachtrag in Baden. Mathias Neuwirth und Kai Yi Chen verbuchten je zwei klare Einzelsiege ohne einzigen Satzverlust und waren auch im Doppel nicht zu biegen. Punkt Nummer sechs steuerte Moritz Stetina bei, der ein Spiel – gegen Christian Danzer – mit 1:3 abgeben.

2. Klasse Nord: WAIDHOFEN VI - OTTENSCHLAG V 6:1.

Gegen den Nachzügler hatte Waidhofen ein leichtes Spiel. Zwar musste Oscar Reynolds sein Auftaktspiel gegen Jürgen Stummer klar mit 0:3 abgeben, danach waren aber nur noch die Gastgeber am Zug. Raphael Mödlagl und Maximilian Dobesberger gaben nicht einen einzigen Satz ab und auch Reynolds siegte in seinem folgenden Einzel. Auch das Doppel entschieden die Waidhofner in der Paarung Reynolds/Mödlagl mit 3:0 für sich.