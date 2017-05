Bis eine Stunde vor Rennbeginn wussten auch die Veranstalter nicht, ob aus der 33. Auflage des Triathlons am Ebersdorfer See, dem ältesten Österreichs, nur ein Duathlon werden würde. Die Wettkampfrichter vom Verband gaben dann aber das Okay, trotz nur 12,7 bis 13,0 Grad Wassertemperatur! Allerdings wurde nur eine etwa 400 Meter lange Schleife geschwommen, ehe es bei 16 Grad Außentemperatur am Rad weiter ging.

Bei den Damen feierte Yvonne Van Vlerken einen ungefährdeten Sieg. Bei den Herren führte zunächst Felix Ostendorf. Am Rad kam aber die Zeit von Andi Silberbauer und Chris Schwab. Als einzige blieben sie trotz Windböen unter 60 Minuten. Doch während Silberbauer mit der schnellsten Laufzeit einen souveränen Sieg feiern konnte, flog Schwab noch vom Podest. „Ich habe voll durchzogen, wollte einmal eine schnelle Zeit stehen haben“, erklärte der Horner im Ziel.

Der Waidhofner Joachim Mödlagl kam hingegen mit den eiskalten Bedingungen überhaupt nicht zurecht: „Mein Puls und Kreislauf waren komplett im Keller, sodass mir beim Wechsel aufs Rad schwarz vor den Augen wurde.“ Irgendwie schaffte er es trotzdem, in Schwung zu kommen … und nützte im Endeffekt auch seine letzte Chance zur Qualifikation für die Europameisterschaft über die Olympische Distanz in Kitzbühel (Mitte Juni). Mit der Gesamtzeit von 2:05:56 Stunden landete Mödlagl auf Rang zehn in seiner Altersklasse M35-39, ergatterte somit einen von 14 freien Plätzen.