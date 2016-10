Die Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii findet am kommenden Samstag (8. Oktober) statt, für Elisabeth Reiter und Rudolf Langsteiner hat das große Abenteuer schon am vergangenen Dienstag begonnen: Die beiden Aushängeschilder der „LaufTria Union Waidhofen an der Thaya“ sind am vergangenen Dienstag ans andere Ende der Welt geflogen – auf der amerikanischen Inselkette mitten im Pazifik bewegt sich die Ortszeit exakt zwölf Stunden vor der Mitteleuropäischen Zeitzone.

Dementsprechend lang dauert die Akklimatisation bzw. Einstellung auf die oftmals extremen Bedingungen beim kräfteraubenden Wettkampf. „Insgesamt sind wir knappe drei Wochen dort – weniger macht keinen Sinn“, erklärte Elisabeth Reiter kurz vor dem Abflug im NÖN-Gespräch. „Ich war vor zwei Jahren schon dort, da hat gerade ein Hurrikan getobt. Um die Zeit ist es oft sehr heiß, dazu weht ein starker Wind.“

Gerade durch die konträren Verhältnisse sei der Ironman an seiner Geburtsstätte so reizvoll, so die sportliche Ärztin aus Vitis, viel mehr als ein ganz normaler Wettstreit um Meter und Sekunden. „Hawaii ist wunderschön, bunt und vielfältig. Man kann zum Beispiel direkt vom Meer in kurzer Zeit auf den höchsten Punkt der Insel (Anm.: Mauna Kea, 4205 Meter) fahren. Zu empfehlen ist das aber nicht unbedingt, weil es eine massive Belastung für den Kreislauf ist.“

Reiter: „Sehr warm, aber noch angenehm“

Was den sportlichen Teil betrifft, so können und wollen sich die beiden Waldviertler – die sich auf einem nahezu gleichen Leistungsniveau bewegen – nicht auf konkrete Ziele festlegen. „Weil man vorher nie genau weiß, welche Bedingungen tatsächlich herrschen und wie stark die Konkurrenz ist.“ Zwei Vorgaben ließ sich Reiter dann doch entlocken: „Eine bessere Radlzeit als 2014 und eine Marathonzeit unter 3:20 Stunden.“

Was die Vorbereitung betrifft, so kann sich die Vitiserin sicher nichts vorwerfen: Laut den von Bernhard Koller, der Zwettler ist am Institut für Sportwissenschaft in Wien angestellt, erstellten Plänen hat Elisabeth Reiter in den letzten Monaten im Schnitt 25 Stunden pro Woche trainiert!

Nach der problemlosen Anreise lieferte sie erste Eindrücke aus Hawaii: „Aloha! Hier ist es sehr warm, aber noch angenehm zum Sporteln.“ Der Schwimmbewerb zur Formüberprüfung, exakt eine Woche vor der Ironman-WM, verlief rundum positiv: „Meine Zeit war 1:10 Stunden, darüber freue ich mich sehr. Sechster Platz in der Altersklasse ist auch nicht schlecht.“