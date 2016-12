Eine Woche nach Abschluss der Herbstsaison hat die Sektion Tischtennis der Union Waidhofen an der Thaya wieder ihre Vereinsmeisterschaften ausgetragen. In vielen spannenden Spielen wurde erneut das hohe interne Niveau unter Beweis gestellt. Das Finale im Einzelbewerb bestritt Mathias Neuwirth gegen Gerold Kornell – wie im Vorjahr setzte sich letztlich Neuwirth durch. Roland Rubick und Moritz Stetina folgten auf den Rängen drei und vier.

Der Doppelbewerb wurde wie in den letzten Jahren durch Zusammenlosen der Partner ausgetragen – am Ende ging der Titel an jenes Duo mit den meisten gewonnenen Sätzen. Nach sieben Runden stand das Ergebnis fest: 1. Mathias Neuwirth/Gerhard Streicher, 2. Gerold Kornell/ Rudolf Schneider, 3. Raphael Mödlagl/Moritz Stetina.

Im Nachwuchsbewerb gewann Raphael Mödlagl vor Maximilian Dobesberger, Oscar Reynolds und Mario Lauter.